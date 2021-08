Este fin de semana 'Socialité' se sumaba a 'Sálvame' y decidía ignorar la entrevista que Olga Moreno concedió en prime time en Telecinco la pasada semana. Ambos programas de La fábrica de la Tele, la productora del documental de Rocío Carrasco, hacían oídos sordos mientras el resto de programas de la cadena sí han entrado en el debate.

'Viva la vida' abría este fin de semana con otras noticias, como la herida abierta entre Kiko Matamoros y su hija Anita, con Makoke presente en plató. Sin embargo, casi a la mitad de su emisión el espacio de Cuarzo sí recogía las palabras de la mujer de Antonio David Flores para analizarlas con defensores y detractores de Rocío Carrasco.

Este domingo, Terelu Campos acudía al programa y respondía tajante a la última ganadora de 'Supervivientes': “A mí sus palabras y sus lágrimas no me conmueven”, dijo la colaboradora, amiga íntima de Rocío y una de sus pocas defensoras en los platós antes de que se lanzara la docuserie.

Durante su intervención, Campos aseguró no creerse nada de Olga porque mintió en varios asuntos, como es el caso de la boda de Rocío Carrasco y la ausencia de su hijo David. Para Terelu, "hubo una clara premeditación”: “El daño quien se lo llevó fue el niño”. También ha desmentido que Carrasco no saludara a su hijo por voluntad propia como afirmó Olga: "No es verdad que las cosas sucediesen como Olga dice, no es verdad que Rocío pasara por delante de su hijo sin hablarle y hay testigos de cómo sucedieron realmente las cosas”, expresó visiblemente emocionada.