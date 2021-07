Antonio David Flores reaparece en Youtube para responder a las acusaciones y críticas que se vierten contra él en televisión.

El espacio CadenaJuanjoVlog emitió una entrevista de 13 minutos al exguardia civil en la que, emocionado, agradecía a la "marea azul" el apoyo a su familia.

La "marea rosa" y la "marea azul"

El documental de Rocío Carrasco tuvo una repercusión contundente: el impacto en la audiencia fue tal que el mismo día en el que se emitieron los primeros episodios, la productora La Fábrica de la Tele despidió a Antonio David Flores, uno de sus colaboradores habituales. Telecinco, por otra parte, también aseguró que no volvería a contar con Antonio David.

Comenzaban a sonar en paralelo los teléfonos del 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, alentadas por el mensaje de Rocío Carrasco y por todos los testimonios anónimos que se pronunciaron en la red. El Ministerio de Sanidad notificó un aumento de un 46% en las denuncias de mujeres maltratadas. (Léase: Rocío Carrasco: un mal ejemplo, un buen espejo).

Sin buscarlo, la hija de "la más grande" se convirtió en un icono feminista capaz de aglutinar las voces de una enorme masa social que apoya su causa. Los avatares de Twitter se tiñeron de color fucsia, el mismo tono que llevaba Rocío Carrasco en su entrevista. Se hicieron llamar "marea rosa".

La llegada de Olga Moreno a Supervivientes de la misma cadena mientras se emitía la coda del documental de Carrasco provocó una respuesta al mentado movimiento. Quienes empatizaban con Antonio David Flores y con sus hijos apoyaron a Olga Moreno y vieron la docuserie de su exmujer con escepticismo y comenzaron a autodenominarse "marea azul".

Antonio David Flores responde a Carlota Corredera

La periodista viguesa fue la más crítica con Antonio David Flores y acuñó un nuevo concepto que forma parte del imaginario colectivo: "negacionistas de Rocío Carrasco".

El exguardia civil aprovechó el espacio en internet para responder a Corredera. Para dar visibilidad a sus declaraciones compartió el vídeo en su cuenta de Twitter y fijó el enlace en su timeline.

Comenzó su discurso agradeciendo a su seguidores el apoyo a Olga Moreno en el reality y incidió en que su victoria es "muy significativa para mi familia, es un premio de todos, de toda la marea azul. De toda esa gente que ha estado con nosotros y nos ha apoyado y estoy súper emocionado porque es un premio de millones de personas que está con mi familia y todo ese movimiento se llama 'marea azul' y es un premio de todos. Gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho".

El entrevistador buscó una reacción más directa y apunto a Telecinco, concretamente a la posición de Carlota Corredera: "lo que se ha dicho es una difamación muy grave".

Emocionado, el exguardia civil confirmó que "Olga va a hablar, tiene el miércoles una entrevista (En el enlace todo sobre la polémica entrevista en la que Olga Moreno responderá a Rocío Carrasco).

Contó que su mujer pidió "un par de días" porque "necesita tiempo para ver todo lo que se dijo sobre ella y de su familia".

Antonio David continuó: "Es difícil cuando tienes a una productora como es La Fábrica de la Tele, una fábrica de picar carne que no duda en destrozar a una familia".

Visiblemente emocionado, señaló: "No es justo lo que le han hecho a mi hija Rocío, es totalmente ilegal lo que han hecho con ella. Tampoco es justo lo que han hecho conmigo, no tengo una sentencia en violencia de género, no soy un maltratador y llevo casado 21 años. Una persona que maltrata, maltrata siempre".

Con una voz cada vez más entrecortada zanjó: "Me han echado de Telecinco, me han destrozado la vida".

También habló de Rocío Flores y se mostró muy dolido porque, bajo su punto de vista "han conseguido que se señale de por vida a su hija sin darle la oportunidad de poder hablar".

Antonio David flores se encontró ante el juez con Carlota Corredera y no perdió la oportunidad de hablar del litigio: "Mi equipo de abogados que son parte de mi familia porque llevamos muchas horas y muchos meses preparando esto, la semana pasada sentamos en el banquillo a La Fábrica de la Tele y hubo dos personas que se saltaron a la torera la justicia, su señoría los ha vuelto a citar y lo único que quiero es que se haga justicia. Si después tengo la oportunidad de expresarme públicamente y enmendar todo el daño que me han hecho, lo haré".