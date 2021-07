Pablo Díaz hizo historia al llevarse el bote de 'Pasapalabra'. El concursante, que acumulaba 260 programas, consiguió completar el 'rosco', por lo que Antena 3 le premió además con un especial de 'El Hormiguero' con él como invitado.

El participante contó en el programa de Pablo Motos cuál fue su reacción al comprobar que estaba llevándose el millonario premio: "Al escuchar la primera vuelta pensé que las sabía todas, y sentí como que se me dormían las manos, empecé a hiperventilar. Una sensación increíble", expresó.

Aunque consiguió acertar, en otras doce ocasiones ha estado a una letra de ganar el bote: "Recuerdo, sobre todo, la del general cartaginés, con el que me confundí, pero el no haberlo ganado ahí hizo que ganara hoy y tener 600.000 euros más".

Para lograr semejante hazaña, Pablo tuvo que emplearse a fondo: "Tenía tres formas de estudiar. Una era verme los roscos antiguos porque algunas palabras se repiten. Desde 2010 he visto todos hasta 2020 y apuntaba las palabras difíciles. También estudio el diccionario, lo abro, subrayo las palabras que podrían salir", explicó Pablo, que también utilizaba una app para adivinar palabras que le aconsejó un "exganador del programa".

Tras tanto tiempo en el concurso, Pablo llevaba acumulados 220.00 euros que finalmente no verá "porque cuando te llevas el bote no te llevas lo otro". Pablo Motos quiso saber entonces cuál ha sido su fuente de ingresos durante todo este tipo, a lo que respondió: "He vivido de Twitch, y así iba mes a mes. Sobrado no, pero ganaba un sueldito para vivir, algo menos de 1000 euros, eso depende de los suscriptores y tendré unos 400". Además, confesó que Hacienda le quita "828.000 euros de impuestos", por lo que él se queda con "un millón limpio".

El otro premio que se llevó Pablo fue la relación con su actual pareja: "En 'Pasapalabra' conocí a mi novia. Sabía quién era de antes, pero nos conocimos en persona porque vino a una silla azul. Me llevo lo primero eso y luego ya el bote", comentó orgulloso.