Isa Pantoja y Asraf Beno fueron los encargados de inaugurar la segunda edición de 'La última cena', que se estrenó anoche como líder de audiencia con un 15,7% de cuota de pantalla. La pareja tuvo que cocinar para una serie de comensales entre los que se encontraba Cristina Cifuentes, que vivió algún que otro momento incómodo por los comentarios de Paz Padilla sobre su pasado político.

Cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid se disponía a catar el primer plato de la noche, la presentadora le lanzó un dardo. "Escuchad el veredicto, que Cristina tiene un máster... Bueno, no. En comida, en comida", soltó Paz ante la invitada, que prefirió no hacer comentarios al respecto.

Las bromas de Paz continuaron durante la cata del segundo plato cocinado por Isa y Asraf. "Te va a gustar, porque estás acostumbrada a comer gratis", dejó caer la humorista. "Es falso, es falso. Siempre me he pagado mis comidas. Pregunta cuáles han sido mis gastos de representación y compáralo con otros políticos", defendió Cifuentes. "Dejad de meteros conmigo, que ya está bien", pidió más adelante entre risas.

Durante la velada, Cifuentes también hizo alguna que otra confesión: "Ahora mismo no me comería un postre con ningún político. No quiero saber nada de la política, estoy muy feliz fuera, aquí con todos vosotros". Además, después de que le preguntaran si Esperanza Aguirre le cae bien, su respuesta fue tajante: "Tanto como yo a ella".