Sálvame acude puntual a su cita en Telecinco con los espectadores. Es uno de los programas más vistos de la televisión en nuestro país y que más ampollas levanta tanto entre los seguidores del mundo del corazón, como en aquellos que reniegan de este tipo de espacios analiza cada tarde la actualidad del mundo rosa a través de diferentes polémicas y situaciones que no dejan indiferente a ninguno de sus protagonistas.

El espacio de esta tarde arranca entre las protestas de una amplía mayoría de la audiencia por la persona que lo presenta: Carlota Corredera. una vez al frente de este programa televisivo era la encargada de conducir el magazine en un día complicado, dado que ayer tuvo lugar la primera final de Supervivientes, en la que Olga Moreno, mujer de Antoni David Flores, fue una de las máximas protagonistas. La presencia de Corredera en el plató ha molestado a los fans del espacio, que pedían un "apagón" televisivo para no ver el programa si ella estaba al frente. "Adiós, no pienso verlo con esa ahí". "Adiós ya he cerrado, solo ver a la Carlota". "Pues con la Corredera presentando, ve el programa hoy su abuela", han sido algunos de los comentarios que se han sucedido en la red social del pájaro.

Muchas han sido las veces que hemos pensado cómo afrontaría Olga Moreno todos los problemas que hay en España a raíz del documental de Rocío Carrasco en el que deja en muy mal lugar a su marido y a ella misma, asegurando que no ha cuidado y educado a sus hijos cómo tanto ha expuesto públicamente.

Ahora que Olga está en España y que le quedan pocas horas para saborear la libertad, hemos hablado con Ana Luque, amiga de la concursante, y nos ha asegurado que la mujer de Antonio David Flores vuelve más fuerte que nunca para hacer frente a los problemas familiares: "Olga dejó aquí lo que dejó e hizo una cosa muy fuerte de cabeza, y lo olvidó, la verdad. Viene renovada, con las pilas cargadas a comerse el mundo".

Los familiares de Olga Moreno hablan sobre lo que pasó en Supervivientes: "Ya está"

También con Arantxa Moreno y Alba, hermana y sobrina de Olga Moreno, que nos han explicado cómo vieron a la mujer de Antonio David Flores: "Olga está genial, está fenomenal y va a ganar porque se lo merece. Ya te digo que la he visto y me he emocionado de lo bien que la he visto, un poquito delgada, pero bueno, muy fuerte. Muy emocionante todo, nos quedamos todos en blanco, la verdad".