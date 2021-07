Tom Brusse y Melyssa Pinto llegan a la final de Supervivientes 2021 junto a Olga Moreno, Gianmarco Onestini y Lola y que arranca este miércoles según confirmó Jorge Javier Vázquez y terminará el viernes 23 de julio .

Brusse lo tuvo todo para ganar protagonismo en Supervivientes 2021: compartió espacio con Melissa Pinto, la novia a quien fue infiel y dejó por Sandra Pica en La isla de las tentaciones, con quien llegó a la final. Por otro lado, quien hasta ahora fue su pareja lo fue a visitar a Honduras y lo dejó en directo.

"Te acostaste conmigo para que no me suicidara, me lo dijo Sandra Pica" Desde entonces Pinto da coletazos alrededor de su ex que oscilan entre el escepticismo y el rescoldo de un cariño que no acaba de extinguirse.

Hace unos días el empresario pedía perdón un año después de ponerle los cuernos, la pasada semana, después de 'El puente de las emociones'.

Tom Brusse y Melyssa Pinto: enfrentamiento y reconciliación

Tom y Melyssa, finalistas de Supervivientes 2021, mantienen, según el programa "la conversación definitiva".

Tal y como expresó Sylvia Pantoja durante la noche del 19 de julio, Tom Brusse "sabe mucho de realities", ella lo dijo para defenderlo pero le hizo un flaco favor porque despertó las sospechas de la audiencia sobre la sobreactuación del francés, que se esforzó porque su paso por el programa estuviera marcado por el drama.

El empresario mostró muchas caras en la isla y dio mucho juego. Por un lado el melodrama de su ruptura, por el otro el "acoso" a Alejandro Albalá y las discusiones con Olga.

Hace apenas dos semanas que se desnudó por amor para poder contactar con Sandra Pica, que le reiteró su voluntad de poner fin a su relación y la última escena con la que revolvió la isla fue su arrepentimiento por haber traicionado a Melyssa con Sandra y viceversa, una confesión que irritó a Pinto, que lo acusó de ser un egoísta y se enfrentó a él asegurándole que no iba a volver a dirigirle la palabra.

"Te quiero pedir perdón. Sabes que yo a veces tengo una cabeza muy dura. A veces me cuesta admitir las cosas. Ha sido muy duro para mí esto contigo, muy duro. Te doy la razón. No estoy disfrutando este momento porque tengo algo en mi corazón que necesito cambiar, quiero borrar lo que te hice. Lo siento por todo. No te quiero perder una segunda vez. No te quiero perder", le dijo Tom Brusse, "ahora que hemos hablado, estoy mejor".

Melyssa le respondió: "Si tú quieres que una persona te perdone, admite las cosas y ya está. Si tú estabas confundido pues me lo dices: 'yo estaba confundido y te dije a ti una cosa y a ella otra. Y al final elegí'. Y ya está. A día de hoy yo no sufro por esto. No pasa nada. Pero poco a poco porque a mí estás cosas me hacen perder la confianza. Yo ya te dije que te perdonaba. Lo que no quiero es que mientas sobre mi persona".