Rocío Carrasco lleva una semana justa en Telecinco como defensora de la audiencia en Sálvame y aunque puede presumir de haber estrenado la sección con un éxito abrumador ya sufre los primeros cambios.

Durante su acuerdo con Fábrica de la Tele las partes coincidieron en que el día que debía trabajar sería los miércoles, pero la madre de Rocío Flores es víctima de su propio éxito y la cadena la ha movido al martes.

No fueron ni Sálvame ni la productora, cuyos representantes (Carlota Corredera, David Valldeperas y Gema López) se sentaron ayer ante el juez con Antonio David Flores, quienes anunciaron la jugada sino otro programa; Ya es mediodía.

En el programa vespertino de Telecinco, Jorge Javier Vázquez instó en varias ocasiones a la hija de Rocío Jurado a contar más detalles sobre el diario íntimo de su madre, que promete ser el principal reclamo de En el nombre de Rocío, la segunda temporada de su serie documental.

Cada vez que el presentador de Sálvame le sugería que abordara la cuestión, ella lo cortaba en seco con una palabra: otoño, fecha en la que se proyectarán las grabaciones. Demostró así a la audiencia su intención de guardar silencio hasta entonces, bien por contrato, bien velando por sus intereses.

¿Por qué de este destierro a Rocío Carrasco y Hable con ella?

Las motivaciones por las que Rocío Carrasco se ha despedido de los miércoles para convertirse en la protagonista de los martes en al martes en Telecinco involucran a su rival: Olga Moreno, que se postula como posible ganadora de Supervivientes 2021.

La final del reality supone la llegada inminente de la mujer de Antonio David Flores y ambas podrían encontrarse en las instalaciones de la cadena.

También se bajara el hecho de que Jorge Javier o Carlota Corredera sean los presentadores este martes y no el miércoles.

Rocío Carrasco cuenta su misión a Jorge Javier en Sálvame

"He venido al programa para escuchar, que es una cosa muy importante que conmigo no se ha hecho en mucho tiempo", dijo Rocío Carrasco a Jorge Javier Vázquez cuando se presentó como colaboradora de Sálvame. "Estoy contenta por tener ganas de venir. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas".

Solo un mes después del final del documental que protagoniza se percató de su impacto social, por eso decidió reunirse con el presentador y explicarle cuál es la función de su espacio.