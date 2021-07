Sonia, madre de Sandra Pica, indignada con los que dudan de los problemas de salud de su hija: "La gente que diga eso, no tiene corazón. Con la salud no se juega. Mi hija iba a viajar a Madrid, cuando salga irá y quiere hablar con Tom". Explica que su hija tarde o temprano hablará con Tom porque tienen cosas que solucionar: "No se esconde, tienen cosas que arreglar, tenían piso en común, cosas en el piso y tienen que hablar. Esto no lo hace mi hija para no ver a Tom porque si no sucede esta semana, será en el siguiente. Tienen un piso en común en alquiler en Madrid y tienen que solucionar cosas, si no hablan esta semana, será la próxima. Como madre, indignada con todas las barbaridades que se dicen de mi hija".

Preocupada por lo que le está pasando a su hija, cuenta cómo sucedió todo antes de ser ingresada en el hospital: "El domingo trabajando en el negocio familiar, en plena temporada con trabajo. Se empezó a quejar y ya por la tarde mucho dolor en el abdomen, la toqué y tenía fiebre y nos fuimos a Barcelona al hospital, una hora de distancia, y cuando llegamos ya no podía bajar, entró en silla de ruedas, en urgencias con 40º de fiebre, la hicieron ecografía, resonancia para descartar apendicitis porque eran los síntomas. Nos sorprendió que no es eso, no saben de dónde viene dolor, con tratamiento y antibióticos y tiene para varios días en el hospital".

Hace un llamamiento

También ha aprovechado para hacer un llamamiento y manda un mensaje a todos los que atacan a su hija: "Todo el mundo la ha criticado, la ha cuestionado y me gustaría que frenaran este acoso. Mi hija estaba soltera, entró soltera, se enamoró de Tom y creo que nadie la machaque de esta manera y la juzguen porque la tienen crucificada".

A pesar de todo, a la madre de Sandra Pica le gustaría que Tom ganara 'Supervivientes': "Me encantaría que ganara Tom Supervivientes. Que mi hija no quiera seguir su relación de pareja... Tom se merece ganar y me encantaría que ganara Tom. No tiene nada que ver una cosa con la otra".