La final de Supevivientes 2021 es inminente y Olga Moreno, que se perfila como posible ganadora, se lo juega todo. Rocío Carrasco es su mejor baza, lo sabe, se lo contó la exnovia de Tom Brusse, Sandra Pica, antes de ser sancionada por contar gravísimos secretos. La mujer de Antonio David Flores es muy fuerte en el concurso, además de haber ganado más juegos de recompensa que ninguno de sus compañeros el último también supo se hizo con el cariño de la audiencia por lo mucho que se involucra en aprender en la experiencia, superarse y ser algo más que la madrastra de Rocío Flores.

"Solo quería ayudar a esos niños para que tuvieran una infancia bonita. ¡Quiero que se entere la gente! No es justo. Es un padre ejemplar. Somos buenas personas, hemos sufrido tanto, tanto, tanto. Pero si antes era fuerte, ahora más. No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente", gritó impotente.

Olga Moreno habló de la familia de Rocío Carrasco

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero su popularidad ha crecido mucho desde que forma parte de Supevivientes 2021 .

Se convierte así en un resorte más del engranaje del "culebrón familiar" Carrasco-Flores que se desencadena tras la emisión de la serie documental sobre Rocío Carrasco "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

Desde que empezó el concurso se mostró preocupada por el peso de sus palabras, una actitud que mantiene hasta el final. La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

Pero no dejó de hacerlo, volvió a protagonizar el debate de "Supervivientes 2021" en numerosas ocasiones por hablar de su vida personal: “este lunes es mi aniversario. 22 años y no me he separado en la vida. Imagínate lo penúltimo de meterlo en la cárcel”.

Otras veces se refirió a Rocío y David Flores: “Es una injusticia lo que le están haciendo a los niños”, sentenció antes de asegurar que ella "se conformaría solo con saber que están bien".

Aunque es consciente de que cada palabra suya dispara titulares en España no deja de hablar de su familia. Parte de la audiencia del programa se indigna y la acusa en redes sociales de estratega porque, según ellos, busca permanecer en el concurso por la polémica que desprenden sus declaraciones.

Olga Moreno reconoció que estaba aflorando su peor defecto en la isla y no fue la falta de prudencia lo que destacó sino su mal carácter a consecuencia del hambre. Así lo expresó durante el reto "Mensaje en una botella", en el que tuvo que responder a una pregunta: "De todo lo que habías imaginado de esta aventura, ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo para mal?".

Su respuesta fue: "Yo no suelo comer mucho, pero me falta mucho la comida, tengo muchísima hambre. Para mí ha sido mal porque te cambia la actitud, pero bueno, aquí estamos".