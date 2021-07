Emma García se despidió este fin de semana de 'Viva la vida' hasta la vuelta de vacaciones. La presentadora se marcha unas semanas de descanso y deja el espacio del fin de semana en manos de Toñi Moreno, que fue la presentadora inicial del formato y posteriormente sustituta de García durante el verano de 2020.

Pero no es la única que se va a tomar unos días, ya que Terelu Campos ya ha comenzado sus vacaciones. La colaboradora conectó con el programa de Telecinco mediante videollamada desde Málaga y respondió a las preguntas de la presentadora, que quiso saber quién le gustaría que ocupara su silla durante su ausencia.

Terelu sorprendió a todos con su respuesta: su madre, María Teresa Campos. "La Campos me ha dicho 'tú vas a estar en Málaga en agosto...' y ella me dice 'Si quieres yo puedo sustituirte en Viva la vida. Como ella va a estar en Madrid dice que puede ocupar mi asiento", comentó, lo que provocó la risa de sus compañeros. "Me dice la dirección que Teresa tiene mucho nivel para sustituirte", apuntó Emma García.

Hay que recordar que María Teresa tuvo una fugaz vuelta a Telecinco el pasado mes de febrero, cuando estrenó nuevo programa de entrevistas, 'La Campos móvil'. Sin embargo, tras emitirse una única entrega con Isabel Díaz Ayuso como invitada, el espacio desapareció de la parrilla pese a marcar 12,6% de share, un dato correcto pero inferior a lo que logra 'Sálvame tomate' en dicha franja.