Torito es uno de los colaboradores más ruidosos de Viva la Vida. Este año protagonizó debates y titulares cuando se disfrazó de Rocío Jurado y comenzó a zarandear a Alejandra Rubio, que enseñó las bragas en directo.

El reportero volvió a sembrar el caos en el plató el pasado domingo cuando dedicó su sección al Día Internacional del Nudismo, que había tenido lugar el jueves 15 de julio.

Su particular pero coherente manera de celebrarlo fue desnudarse ante sus compañeras en un espectáculo ante Emma García, Carmen Borrego y Alejandra Rubio, muy sorprendidas con su conducta.

Confesó que unos "haters" lo habían retado diciéndole "que no tendría valor" porque "estaba muy gordo".

El colaborador de Viva la vida se desnuda

Torito eligió para presentar su sección ese día una túnica roja que despertó la curiosidad de Emma García.

La presentadora fue su primer objetivo, antes de desnudarse ante el público se quitó la bata frente a ella.

"Mira que he visto cosas y cosas en mi vida pero, os digo, que nunca he visto nada así. Ni me lo esperaba… ni en mi despedida de soltera", dijo Emma García tras ver lo que Torito llevaba bajo la túnica. "He visto algo que no he visto jamás", exclamó.

Carmen Borrego fue la siguiente: "Es muy fuerte, nunca he visto una cosa así en mi vida", expresó con cara sorprendida.

Alejandra Rubio fue la última en unirse y quedó igual de sorprendida que sus compañeras de Viva la Vida. “No me lo imaginaba”, dijo ante la audiencia del programa.

A continuación, el colaborador dejaba caer su túnica ante el público demostrando con un desnudo integral que no se avergüenza de su cuerpo.