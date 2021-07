Rocío Carrasco renació más fuerte que nunca en televisión con la serie documental presentada por Carlota Corredera 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La voz más esperada contaba su versión más del culebrón familiar Carrasco-Flores y confesó los malos tratos que recibió de su exmarido, Antonio David Flores y la paliza que le dio su hija, Rocío Flores.

Después de más 20 años en silencio, la hija de Rocío Jurado se convirtió en el fenómeno del momento y los 9 episodios de su serie documental batió récords de audiencia con 33,2% de cuota de pantalla en su primer episodio.

El impacto social fue tangible: las llamadas al 016 por violencia machista han aumentado más de un 42% desde su estreno. Cautivó a una media de 3 millones de espectadores.

Los ciudadanos convirtieron a Rocío Carrasco en una causa y los avatares de Twitter de sus defensores se tiñe de rosa para reivindicarla, se hacen llamar "marea rosa". En el otro extremo se posicionan los "negacionistas" (así comenzó a llamarlos Carlota Corredera), quienes la critican por exponer a sus hijos a una situación tan delicada y por provocar el despido Antonio David Flores de la productora en la que trabajaba.

Porqué Rocío Carrasco se rapó la cabeza

Poco después de acabar la serie se homenajeaba a su madre en su aniversario de muerte y Rocío Carrasco sorprendió a su joven legión de seguidores cuando apareció con la mitad de la cabeza rapada.

La actual colaboradora de Sálvame confesó que la melena le da problemas porque tiene mucho pelo y muy rizado y le cuesta mucho peinarlo, entonces opta por ese corte.

"Tengo la mitad de la cabeza entera. Me gusta. Tengo muchísimo pelo y me mola llevarlo así y lo manejo mejor", confesó en el programa.

Rocío Carrasco suele llevar el pelo suelto, por lo que el corte es casi imperceptible.

La polémica con su hija

Rocío Flores pasa por un momento personal y profesional muy delicado: su madre, Rocío Carrasco, la acusó de pegarle una paliza y dejarla inconsciente; Antonio David Flores, su padre, permanece fuera de los focos y libra varias batallas jurídicas, una de ellas contra su exmujer. Su hermano, David Flores, tuvo que declarar contra su madre y emitió unas desgarradoras declaraciones.

Desde que Rocío Carrasco, fichó por Sálvame y ambas trabajan en la misma cadena, la tensión de la joven se disparó y tuvo que tomar decisiones: la primera, no acudir a visitar la mujer de su padre, Olga Moreno, a Honduras como tenía previsto.

La nieta de Rocío Jurado sorprendió a los colaboradores de Sálvame cuando se presentó en el plató de Telecinco con el mismo peinado que su madre.

Uno de los principales apoyos de la hija de Rocío Carrasco en Televisión, su amiga Marta López, se percató del detalle del pelo de la joven y se lo hizo saber. Ella le respondió entonces que estaría orgullosa de parecerse a su madre porque "es muy guapa".

A Kiko Hernández le pareció una escena excesiva: "Yo lo tengo más claro que el agua: todo esto está orquestado por Antonio David. Le ha dicho a su hija que esa actitud no le beneficia a Olga Moreno porque está oliendo ya los 200.000 euros. Tampoco me creo a esta niña", dijo el colaborador, que continuó exponiendo sus razones: "Todo lo hace para ganarse al público de los que creen que la niña es mala y que así salven a Olga. Y a Olga no la van a salvar por este fingimiento".