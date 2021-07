Iker Casillas ha interpuesto una demanda a José Antonio Avilés por su "dudoso buen proceder ético y/o profesional". Dice de las actuaciones del colaborador de Viva la Vida que "incluso podrían llegar a ser constitutivas de ilícitos pertenecientes al ámbito penal".

El portero pide 30.000 euros a Avilés y la productora. Presentó la demanda en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón, donde vive el futbolista, el pasado 17 de junio.

Según avanza La Razón, el detonante fue la exclusiva que el colaborador vendió a la revista Semana sobre su supuesta relación con Sara Denez. Además, la ha interpuesto por los supuestos audios del futbolista que el tertuliano difundió en el programa de televisión Viva la vida. Los juristas acusan al joven de inventarse la exclusiva para lucrarse.

La denuncia de Iker Casillas a José Antonio Avilés

Además, señala a la productora Cuarzo Producciones como artífice de la presunta mentira y por utilizar los audios que presentó el colaborador para cebar su nueva relación sentimental con la cantante.

Aseguran que se trata de un montaje, motivo por el que piden el dinero en concepto de indemnización.

El escrito se centra en el programa de Viva la vida del pasado 13 de marzo de 2021, en la que se afirmó que su ruptura con Sara Carbonero vendría causada por la aparición de otra mujer.

Tilda al colaborador de "oportunista" y segura que su único objetivo es "obtener la fama e influencia que tanto ansia a toda costa".

La propia Sara Denez, según ellos, también negó la relación con el ex capitán de la selección española de fútbol.

Iker Casillas: "Me lo pagarán"

El futbolista intentó huir del eco de los medios después de separarse de Sara Carbonero tras once años de relación.

Iker Casillas se presentó sonriente y relajado tras las declaraciones que presuntamente habría concedido a una conocida revista confesando que lo está pasando mal y que habría tenido que recurrir a ayuda profesional por estar agotado física y mentalmente tras los acontecimientos que han rodeado su vida en los últimos meses.

Pegado a su teléfono móvil, en esta ocasión el exportero del Real Madrid no quiso hablar sobre la entrevista en la que supuestamente habla de su abatimiento y desvela sus ganas de alejarse del foco mediático en unos complicados momentos en lo que lo único que le importa es su salud y la de sus hijos, llegando a afirmar que "todo lo demás me la bufa" y que "los que me han hecho daño me lo pagarán".

A través de sus redes sociales aseguró que esa información es "rotundamente falsa". El jugador de fútbol es reservado con su vida su privada con por el bien de sus hijos Martín y Lucas.