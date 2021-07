'Sálvame' recibió este martes la visita del paparazzi Pablo González, que aseguraba tener varias "bombas" sobre los colaboradores y en concreto sobre Anabel Pantoja. Sin embargo, cuando escuchaba la información, la colaboradora se quedaba helada ya que no cumplía con las expectativas de lo que había anunciado.

"Antes de detonar esta bomba quiero decir que cuando se dijo que Anabel iba a salir salpicada he recibido muchísimas amenazas, me han dicho que me van a pisar la cabeza, que me van a matar y que me van a hacer de todo. No quiero decir que hayas sido tú la que haya podido hacer este movimiento, pero sí quiero decir que la bomba que voy a soltar te viene en los genes", avanzaba.

"Fue que un día que estuviste en Sevilla llamaste a los guardias de seguridad para que detuvieran a los periodistas que te estaban haciendo fotos. Estabas gritando ‘seguridad, seguridad’. Ella muy altiva en todo momento gritaba: ‘Que los detengan, que los detengan", afirmó el paparazzi, provocando que la sobrina de la tonadillera le sacara burla bailando el tema 'bomba' de King África.

Ante el perreo de la colaboradora, con las cámaras enfocando todo el rato su trasero, Jorge Javier bromeó como de costumbre: "Madre mía. Escucha, esto sí es un rosco y lo demás son tonterías", dijo ante las carcajadas del resto por la alusión a la prueba final de 'Pasapalabra', el programa contra el que competían en ese momento.