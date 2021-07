"Llevamos toda la edición aguantando el coñazo de la niña esta", estalló Kiko Hernández refiriéndose a Rocío Flores. El trabajador de Sálvame es un ferviente defensor de su madre, Rocío Carrasco.

La actitud de la joven en televisión cuando defiende el concurso de Olga Moreno en Supervivientes y cuando habla sobre su madre crispa colaborador, que lleva meses dedicándole duras críticas.

Kiko Hernández se enfurece con Rocío Flores

La cuestión que ha sacado a Kiko Hernández de sus casillas ha sido la respuesta de Rocío Flores sobre el comentario de Antonio David Flores en su carta a Olga Moreno: "Tú has demostrado tener lo que otras no han tenido nunca", en clara referencia al célebre: "No tiene coño", que entonó Rocío Carrasco y que el reality le ha hecho llegar a Honduras a la concursante.

Cuando a la nieta de Rocío Jurado le preguntaron sobre este tema, se desmarcó. Una actitud que no gustó a Kiko Hernández: "Dice 'no sé por qué se están tocando temas…' Y ayer sale la niña así toda ella con los morritos y las uñas de cuatro metros y dice 'son cosas de mi padre'", exclamó imitando a la hija de Antonio David.

El nuevo mote de Kiko Hernández a Rocío Flores

El ataque del colaborador de Sálvame a Rocío Flores no acabó ahí: "Era para decirle, hija mía lo tienes… ¡La vetadora, la que le gusta vetar!" ¡Lo tienes así de grande chata! ¡Ojalá echen a Olga que no es tu madre!", sentenció dedicando un nuevo mote a la hija de Rocío Carrasco.

Kiko Hernández terminó de desahogarse cuando desveló el truco estético de Rocío Flores en sus fotos de Instagram y volvió a enunciar sátiras contra el físico de la joven, una actitud muy habitual en él.