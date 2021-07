Los supuestos vetos de Rocío Flores en Mediaset siguen siendo tema de debate. Desde que empezase a defender a Olga Moreno en 'Supervivientes' muchos espectadores y rostros de la cadena han hablado de este asunto. La última en denunciarlo públicamente en 'Viernes Deluxe' ha sido Belén Rodríguez, que ha cargado contra la hija de Rocío Carrasco.

Prácticamente, desde que se inició la edición, Flores acusó a la tertuliana de establecer una 'campaña excesiva de acoso y derribo' contra la mujer de Antonio David Flores. Esta actitud acabó entendiéndose como un intento para que se apartara a la colaboradora del reality.

Nada más escuchar las palabras de la nieta de Rocío Jurado, la experta en realities se reveló: "Estoy cansada de estas personas que juegan con mi trabajo, este señor Antonio David Flores, al que despidieron, y de su hija, que ha sido condenada por maltratar a su madre durante tres años y por darle una paliza a su madre. Esa es la que está pidiendo mi despido dos días consecutivos".

En 'Viernes Deluxe' esta polémica protagonizó parte de la noche cuando una exconcursante del programa de aventuras, Marta López se opuso a estas acusaciones. Belén Rodríguez expresó tajantemente que todo da a pensar que se ha producido un veto: "Lo pidió tanto que yo no he vuelto a trabajar en Supervivientes". La expareja de Alfonso Merlos puntualizó que ella había escuchado otras razones que justificaban la falta de su compañera. Esta le pidió que las hiciera públicas en directo pero no lo acabó expresando en el programa.