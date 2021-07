Puede presumir de figurar entre los programas con más historia de la televisión. Muchos de sus espectadores se sorprendieron hace unos años cuando Antena 3 decidió rescatar del baúl de los recuerdos a La Ruleta de la Suerte. Pero a juzgar por lo que sabemos a día de hoy ha sido todo un acierto. Su éxito es tal que ahora incluso se emite los sábados y domingos antes del informativo de Matías Prats.

Y fue precisamente esta semana donde descubrimos uno de los secretos mejor guardados. El presentador del formato aseguró que él mismo juega con los concursantes. "Nunca lo había dicho pero yo nunca veo las preguntas antes del programa. Voy jugando con los concursantes y no tengo las respuestas encima de la mesa", desveló.

Griterío del público

Pero muchos de los espectadores que aprovechan los días de fin de semana para ver el programa se quedaron absolutamente de piedra por otra reacción del presentador. Cuando Jorge Fernández le echaba una bronca a una concursante. "No sé cómo venís así. Ni siquiera miráis a dónde estáis tirando. Estáis todo el rato mirando al panel y si no te lo digo yo ni te fijas. Así no se puede", sentenció un enfadado conductor ante el griterío del público. La concursante se estaba quejando apenas unos segundos antes de que había caído en la casilla de perder turno. Él reprochaba que ni se hubiera fijado.

Pero los espectadores están a la que salta de este formato. De hecho en las últimas semanas muchos han reflexionado que es "imposible" que se fallen algunos paneles y aseguran que hay tongo para que no se lleven el bote. "Es descarado ya, hay cosas que es imposible fallar", decía una usuaria de Twitter hace días.

Pero otros días la sensación es la contraria. Ocurrió cuando por ejemplo la respuesta del último panel (en el que se preguntaba por un lugar y su provincia) era "Paisaje de Lodares" en Albacete. Los espectadores se quejaron porque decían que era demasiado difícil.

Un programa con lenguaje propio

Parece que el formato en el que los concursantes tienen que intentar adivinar la frase o las letras que se esconden detrás de un panel sigue triunfando. Pero no sólo eso. El programa ha conseguido crear además un lenguaje propio sobre todo por la buena relación que existe entre el presentador, la azafata y el cantante de la banda, los tres auténticos protagonistas.

Pero si hay algo que destaca por encima de todo, además de los concursantes y del clásico coche que se sortea como gran premio final, eso es el público, que está más que presente. Y eso que durante la pandemia Antena 3 se vio obligada a parar las emisiones de este concurso porque no tenía sentido rodarlo con las restricciones sanitarias que había vigentes. Por lo tanto hubo que repetir algunos.

El éxito de la Ruleta de la Suerte llega aún más allá. No hay que olvidar que a esa hora el concurso compite con otro hueso duro de roer. No es otro que Ya es Mediodía, el programa de Sonsoles Ónega que ofrece la productora de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Se trata de un formato que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años y que repite el mismo esquema que el programa de Ana Rosa combinando corazón, sucesos y política en un mismo formato en una hora y media de duración. Los datos de YEM han ido mejorando a lo largo de los últimos años llegando incluso en algunas ocasiones a superar a su competencia de la Ruleta de la Suerte.