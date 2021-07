Una de las preguntas que se le hicieron a Rocío Carrasco en el vídeo en el que anunciaba su fichaje por Sálvame era qué iba a hacer si se encontrara por los pasillos con Ana Rosa Quintana, Alessandro Lequio, su tía Rosa Benito o Paz Padilla. Pero duda más controvertida era sobre su hija, Rocío Flores.

“Yo no quiero retroceder en mi proceso, creo que debo de seguir con cosas que me aporten, no que me quiten. Vamos a intentar que las cosas aporten, no que resten”, contestó Rocío Carrasco; dejando claro que su intención no es poderse ver con su hija en los pasillos de Mediaset pues no es el momento ni el lugar para hacerlo.

La entrevista de Rocío Carrasco se alarga y el encuentro está a punto de suceder porque a esa hora empiezan a llegar los colaboradores e invitados a las galas y debates de Supervivientes. Rocío Flores tenía que acudir como colaboradora de ‘Tierra de Nadie' y madre e hija coincidieron en las instalaciones de Mediaset.

No obstante, Agustín Ettiene, el representante de Rocío Flores, hizo todo lo posible para que ese encuentro no tuviera lugar.

Así, tal y como ha trascendido, el representante, consciente de que Rocío Carrasco aún continuaba en Telecinco pidió que el coche en el que iba su representada accediera por una puerta alternativa de Mediaset con el fin de evitar el encuentro entre madre e hija.

El acceso y la salida de los trabajadores e invitados de Mediaset se produce siempre por la puerta principal en la que también estaban agolpados varios medios de comunicación.

Pero Ettiene consiguió que Rocío Flores pudiera acceder a las instalaciones de Telecinco por la puerta de Informativos.

Rocío Carrasco pidió en su contrato con Sálvame usar esa entrada para evitar cruzarse con su hija, según ella, asesorada por su equipo psicológico para su recuperación personal. Y desde la cadena y la productora tienen claro que eso debe ser así y por ello contribuirán para que dicho encuentro nunca se produzca.

Rocío Flores hace frente al fichaje de su madre

Rocío Flores pasa por un momento personal y profesional muy delicado: su madre, Rocío Carrasco, la acusó de pegarle una paliza y dejarla inconsciente; Antonio David Flores, su padre, permanece fuera de los focos y libra varias batallas jurídicas, una de ellas contra su exmujer. Su hermano, David Flores, tuvo que declarar contra su madre y emitió unas desgarradoras declaraciones.

Tampoco quiere encontrarse a su madre en estos momentos y menos por los pasillos de Telecinco. "Que cada uno haga con su vida lo que quiera. No puedo verme en la tesitura de contestar cada vez que se den declaraciones. Quiero paz y no quiero poner en riesgo mi salud", pedía la joven este jueves en El programa del verano' en el que colabora.