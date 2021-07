El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha colado de forma sorprendente en la gala 14 de Supervivientes 2021 entre las broncas continuas de los concursantes.

Las diferencias entre Tom Brusse y Alejandro Albalá parecen ser irreconciliables. El primero tacha al segundo de "mal concursante" y lo acusa de vago y de falto de iniciativa. Por otro lado, el ex de Isa Pantoja considera a su rival un estratega y un egoísta.

Su última bronca ha salpicado la convivencia de forma irreparable y todo se originó cuando Lola le preguntó a Tom si sabía donde había cordones para prender el fuego.

Éste le ha dicho que fuese a preguntar al resto de compañeros y ella lo ha hecho. La joven ha recibido la negativa de todos ellos, pero la excusa de Alejandro Albalá, "El mío está calado", ha irritado especialmente a Tom Brusse.

El francés le reprendió con tono agresivo: "Tú no quieres comer, ¿no?". Ante su ataque, algunas de sus compañeras han intentado apaciguarlo pero el conflicto fue a más.

Albalá le ha mostrado que no era una excusa, que su cordón realmente estaba mojado y le ha espetado: "Por bocazas". Un enfurecido Tom Brusse exclamó: "Tú no me hables así de esa manera. Los insultos te los puedes guardar en tu culo, ¿vale?".

Tom no ha cesado en sus ataques: "Lávate la boca, ¿me entiendes? Nunca más me hables de esa manera". Por su parte, Albalá se justificaba diciendo: "He dicho bocazas".

Brusse seguía en sus trece: "Nunca en tu vida me hables más, no eres nadie. Vete a pescar y cállate esa boca sucia".

Pedro Sánchez en Supervivientes

El conflicto se extendió hasta La Palapa, donde Alejandro dijo: "Yo creo que queda demasiado claro. No tengo problema en dejar ningún cordón". Este insistía con ironía: "Si Alejandro lo tengo mojado ya debe ser que tengo un problema mayor y hay que preguntarle a Pedro Sánchez, al Rey y hay que crear un consenso porque claro este chaval es tonto y no quiere comer. Me parece muy bien que cuando llamo bocazas a Tom no sale cuando me llama feo y todo lo demás".

Unas palabras que han irritado a Brusse, que le ha vuelto a parar los pies en la gala 14 de Supervivientes: "Tú cuando me hables, un poco de respeto". Albalá ha terminado diciendo: "Yo soy educado, pero no puedes venir tú que parece que me querías, no sé, unos aspavientos".