Jorge Javier Vázquez no habla con Antonio David Flores desde hace "mucho tiempo", concretamente desde que lo despidieron de Sálvame y los demás programas de Telecinco en los que trabajaba como colaborado. El motivo de la desaparición del marido de Olga Moreno de la televisión fueron las declaraciones de Rocío Carrasco en la serie documental 'Rocío, decir la verdad para seguir viva'. Así lo atestiguó en una entrevista que concedida al diario La Vanguardia.

El presentador se mostró muy frío cuando habló sobre el exguardia civil y negó que se le hubiera hecho un juicio paralelo en el programa de televisión: "Cada uno tiene derecho de pensar y de tomar sus decisiones", expresó.

Jorge Javier, sobre el despido de Antonio David y las declaraciones de Rocío Carrasco

Ante la pregunta sobre porqué no lo echaron antes si hacía meses que conocían las declaraciones de Rocío Carrasco, Jorge Javier optó por desmarcarse: "Son decisiones de la empresa en las que yo no tengo nada que ver. Creo que cuando se está haciendo la docuserie se está trabajando en eso pero no se piensa en lo que va a suceder luego. Estás tan metido en la historia que lo único que haces es sacar el proyecto adelante, sin pensar en qué es lo que se tiene que hacer. Supongo que es difícil de entender lo que digo, pero en un medio donde todo va tan rápido no te da tiempo a pensar, ya no a corto plazo, sino en la próxima semana".

La opinión de Jorge Javier sobre Antonio David y Olga Moreno

También se ha afrontado la polémica sobre un posible tongo de Olga Moreno en Supervivientes, a lo que el presentador de Sálvame contestó: "¿Si hubiera existido algún tongo en algún concurso de Mediaset crees que no hubiera salido ya a la luz? Llevo 11 años presentando este programa, ¿crees que si algún medio hubiera detectado que hay tongo en las llamadas no hubiera sacado la información en lo que hubiera sido un mazazo definitivo contra Mediaset? Es una noticia tan golosa, que si no la han sacado es porque no existe". Reconoce que pensaba que la concursante abandonaría a los 15 días y que está gratamente sorprendido con el concurso que está haciendo, la calificó como una "concursante básica" en esta edición de Supervivientes.

Sobre Antonio David Flores emitió unas declaraciones demoledoras: "No me interesa nada de Antonio David, llevo escuchándolo 20 años. No creo que pueda aportar absolutamente nada, ha tenido 20 años para aportar lo que quería y Rocío Carrasco ha demostrado de una manera tremenda todas sus mentiras y trampas", sentenció.