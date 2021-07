Rocío Flores trabajará en la misma empresa que su madre, Rocío Carrasco, quien respondió lo siguiente cuando le preguntaron qué haría si se la cruzara por los pasillos de Telecinco: "No haría determinadas cosas que me pudieran posicionar otra vez diez pasos atrás de donde quiero salir. Cosas que no me hicieron bien, ya está". También habló sobre la madrastra de su hija, la concursante de Supervivientes Olga Moreno, fue igual de incisiva, de hecho su familia baraja denunciarla. La mujer de Antonio David Flores es una diana constante de Rocío Carrasco y en la serie documental que protagonizó dijo sobre ella: "No tiene coño", una sentencia que dio de qué hablar y llegó hasta Honduras.

Rocío Flores pasa por un momento personal y profesional muy delicado: su madre, Rocío Carrasco, la acusó de pegarle una paliza y dejarla inconsciente; Antonio David Flores, su padre, permanece fuera de los focos y libra varias batallas jurídicas, una de ellas contra su exmujer. Su hermano, David Flores, tuvo que declarar contra su madre y emitió unas desgarradoras declaraciones.

Para colmo el día 5 de julio de 2021 Sálvame preparaba una "bomba" informativa: Rocío Carrasco ficha por el programa y será la nueva colaboradora del programa vespertino de Telecinco.

Coge el testigo de su exmarido, Antonio David Flores, despedido de manera fulminante tras la emisión del primer episodio de la serie documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', grabada un año antes. El ex guardia civil denunció a la productora La Fábrica de la Tele por despido improcedente.

Rocío Flores responde a Rocío Carrasco

Cuando comenzó a pronunciarse en Televisión, Rocío Flores se mostraba lacrimógena y conciliadora, pero pronto demostró que su relación con su madre era irreparable.

Ha intentado escabullirse de la polémica y no responder con seguridad y garantías a lo expuesto por su madre, son muchos los que advierten que la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ sí ha mantenido conversaciones con periodistas y tertulianos a los que les habría explicado la verdad.

No siempre puede contenerse. Hace unos días, en plena polémica por la carta que su padre, Antonio David Flores, envió a Olga Moreno, volvió a posicionarse en un claro desafío hacia Rocío Carrasco. En concreto, la joven provocó a su madre al tachar de «una vergüenza» la frase que acuñó sobre su madrastra y que, de tanto repetirla, hay quien ya tiene demasiados pelos en la lengua.

Las circunstancias están superando a la joven, que decidió mantenerse inflexible al comprobar que la presión la estaba superando. Cuando se dio a conocer el fichaje de Rocío Carrasco en Sálvame, Flores subió en su cuenta de Instagram una foto suya posando bajo el sol que rezaba "be you" (sé tú), como si nada de lo que ocurría tuviese que ver con ella.

En anteriores ocasiones, Rocío Flores no ha podido evitar plasmar sus emociones en su cuenta de Instagram y tomar posición sobre la situación de su familia. Esta vez acompañó la publicación con una Storie en la que reflejaba la escena de un día rutinario en el que hacía la limpieza en su casa haciendo caso omiso a todo lo que ocurría a su alrededor.

Rocío Carrasco: un fichaje anunciado

La docuserie conducida por Carlota Corredera obtuvo un éxito de audiencia arrollador y sus repercusiones azotaron a la sociedad, dividida en la defensa de uno u otro miembro de la expareja.

La presentadora y 'viguesa distinguida' se llevó al terreno personal la defensa de la hija de "la más grande" y declaró que a Rocío "ya nadie sería capaz de pararla". Una promesa encubierta que "per se" nada tenía que ver con la contratación de Carrasco en su programa, pero la entrevista de Carmen Borrego en Viernes Deluxe resultó reveladora.

La hija de María Teresa Campos volvió a sentarse en el plató de Sálvame para aclarar las polémicas y "guerras" que le han enfrentado con los colaboradores del programa. La colaboradora de Viva la vida se mostró incisiva y a la defensiva y no dudó en enfrentarse a Alonso Caparrós.

Carmen Borrego aclaró el motivo por el que no regresó a Sálvame para hacerse cargo de la sección de 'La defensora de la audiencia'. “Se ofrece esto públicamente y yo le digo a mi representante que me interesa escuchar esta propuesta de trabajo. Yo en vez de decir a mi productora 'oye voy a hablar con Sálvame lo hago al revés y es en lo que me equivoco”, empezó diciendo. Finalmente, no tuvo reparos en confesar que no aceptó el trabajo por "cobarde".

Aunque todavía no se hizo oficial, fuentes cercanas a la organización aseguran que el papel de Rocío Carrasco será precisamente el de 'La defensora de la audiencia'. Esa pieza del puzle explicaría el misterioso enfado de Borrego.

"¡Hostias!", espetó Jorge cuando leyó la pantalla que debía anunciar que Rocío Carrasco sería la nueva colaboradora del programa, a la vez que se lo decía al resto de sus compañeros: "Rocío ya no le teme ni a nada ni a nadie. Solo un valiente podría arriesgarse a pisar las arenas movedizas de Sálvame, pero su paso es firme, y ha venido para quedarse".

A su vez, resulta sospechosa la coincidencia del protagonismo de Carrasco en Sálvame con el estreno de Tierra Amarga en Antena 3.