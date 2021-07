Mila Ximénez, la colaboradora con más recorrido de Sálvame, murió a los 69 años de edad en su casa de Madrid a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía. Sus compañeros y allegados se encontraron en su funeral. Entre los asistentes estaba Antonio David Flores, que se consideraba muy amigo de la periodista.

Tras conocer la trágica noticia Antonio David publicó un post en Instagram recordando a su amiga: "Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila...❤"

Las durísimas palabras de Mila Ximénez sobre Antonio David

Mila Ximenez: “Antonio David no es un maltratador, es un torturador”



Una vez más el ser queda retratado y se confirma que también utilizó la muerte de alguien en su propio beneficio#MiercolesDeRocio #yoveosalvame #APOYOROCIO7J pic.twitter.com/2eSapAqyfk — Lechuga Feroz 🕊 (@lechuga_feroz) 7 de julio de 2021

La periodista, a juzgar por el contenido de sus últimas palabras, no parecía compartir la misma opinión. Así lo asegura Jorge Javier Vázquez, que emitió las últimas palabras de Mila Ximénez sobre Antonio David Flores: "Con todo lo que yo he visto Antonio David no es un maltratador, es un torturador".

Así se lo hizo saber David Valldeperas, el director de Sálvame, y a su famoso presentador. El perfil @Lechuga_feroz acusó al exmarido de Rocío Carrasco de utilizar la muerte de la periodista para ganar popularidad.