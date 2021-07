Ofelia, la concursante gallega de Masterchef, fue la más polémica de la edición y la más odiada por la audiencia: los gritos, el caos, las salidas de tono y los conflictos con sus compañeros la convirtieron en una concursante difícil, el hecho de que como rival también lo fuera pudo haber tenido algo que ver.

Ella tampoco lo ha tenido fácil: los ninguneos del jurado, las acusaciones de sexismo, bullying, los ojos en blanco de María y las mofas de los concursantes fueron constantes. Aún así ella se mantuvo fuerte y ajena a todo y su carácter no cambió un ápice.

Ofelia, bautizada como "el terremoto gallego" fue la participante con más matices del programa y despierta filias y fobias entre los seguidores pero su realidad dentro de concurso fue cruda y la audiencia no lo pasó por alto. El episodio del caballo, cuando la obligaron a cocinar a su mascota favorita hasta llorar, fue el más polémico de todos.

La maldad de Dani, Pepe y María en este programa está siendo ya demasiado. Ofelia no es santo de mi devoción, pero el machacar constantemente a la misma y reírte de ciertas cosas no. #MasterChef — Lara🔮💫 (@larals98) 18 de mayo de 2021

Ocurrió en el quinto programa de la edición cuando Dani fue el encargado de distribuir las funciones de su grupo. Uno de los platos a cocinar era carne de caballo, un animal con el que Ofelia hizo terapia: "yo siempre he dicho que no quería cocinar caballo porque es un animal que me ha aportado muchísimo", lamentó la concursante. Sus compañeros no se apiadaron de ella.

Yo estoy d acuerdo contigo en esto aunque me caes fatal. Nadie debería tener q cocinar a su mascota para ganar — Alfie (@AlfonsoCereceda) 18 de mayo de 2021

Dani aprovecho la carta para jugar su mejor baza y herir a "la vampirilla gallega" disparando directamente a su sensibilidad, a fin de cuentas es un concurso y ella fue una de las rivales más fuertes a las que se tiene que enfrentar.

El caballo es una carne exótica en España, pero en países como Francia, Reino Unido y otros países del mundo es un plato muy común. En cualquier caso, el abuso de Dani hacia su compañera se podría equiparar al hecho de que a un español lo obliguen a cocinar a un perro o un gato, el manjar tan común en China que desgarra a la sociedad cuando los medios de comunicación se muestran piezas audiovisuales del festival de Yulín, que algunas asociaciones piden prohibir.

Que rastrero me ha parecido por parte de Dani que le diera esa carne a Ofelia, una cosa es que sea una competición y se lo pongas difícil y otra cosa es ir a machete con algo así... No me parece justificado ni de lejos#Masterchef — •Pl•Mdrgl•Pñ• (@_paulamadrigal) 18 de mayo de 2021

Una espectadora se quejó del tratamiento que le dan los compañeros a la concursante gallega. “No me gusta ver como tratan a Ofelia. Me parece que la están haciendo bullying. Vaya ejemplo que les estamos dando a los niños y la organización ni los jueces toman partido", asegura la mujer. A lo que Toñi Prieto deja claro que no se la hace bullying y que "los jueces le piden que no distraiga a sus compañeros, que sea más respetuosa con ellos y en otras ocasiones se han puesto de su lado".

Ofelia, también fue la protagonista de otra queja de un espectador de Barcelona por la manera en la que se la obligó a cocinar a su mascota favorita cuando ella pedía no hacerlo después de haber superado complicados traumas en terapia equina. "Los jueces recriminaron las bromas a Ofelia de Pepe y Dani por cocinar la carne de potro, que es de uso habitual en muchas regiones de España", defendía la directora de entretenimiento.

@OfeliaMChef9 tendrá su nervio pero es buena persona, tiene un buen fondo, mejor que tod@s l@s que la criticáis y le estáis haciendo bullying.. que seguro que luego decís que no hay que hacer bullying.



Mucho ánimo Ofelia 😘💪🏻 yo te veo ❤️#MasterChef — Amazona de Rohan 🐴🛡️⚔️🤣🏇 (@sebuscamartusca) 22 de junio de 2021

El último comentario sexista que recibió Ofelia llegó por parte de uno de los miembros del jurado, Pepe, quien le aseguró que "no se iba a casar".

Ofelia se despide con deportividad

"Si tú metes agua y nitrógeno seguro que se congela, pero nunca harás un helado. No tiene las composiciones básicas para que lo sea”, le decía Pepe Rodríguez. "Le falta dextrosa y un simple azúcar para que eso sea un helado", le decía Jordi Cruz. La cata del plato de Ofelia ya empezaba mal, dado que no conseguía hacer un helado en condiciones como ella quería. Fue la peor valorada de la prueba.

Tras esto, los chefs han pasado a criticar el desorden de la concursante: “Si te concentrases un poquito podría hacer texturas importantes y ricas de manzana, pero en este plato hay cosas que se pierden y que no aportan nada. Como no te ordenas tú, no puedes ordenar un plato. Deberías desear llegar a la final y para eso deberías estar concentrada", le decía Rodríguez. "Conocimientos tienes pero le falta lógica a tu elaboración. Has perdido tiempo en estar nerviosa”, le criticaba Cruz.

Una vez comunicada la decisión de su expulsión, la concursante más polémica y más odiada por sus compañeros ha señalado a Meri como su favorita para ganar ‘MasterChef 9’. "Me voy contenta, de verdad. No puedo irme triste, es inviable. 'MasterChef' para mi es gratitud. Es una experiencia tan bonita que el que se vaya triste. Qué pena".