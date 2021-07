La presión de la final de Supervivientes afina la sensibilidad de sus participantes y saca lo peor de sí mismos. La convivencia en Honduras es cada vez más tensa.

Olga Moreno, en el punto de mira

Los supervivientes se han percatado de que Olga Moreno es una de sus rivales más fuertes y, aunque la convivencia con ella siempre siempre ha sido fluida, en palabras de Marta López: "Le tienen celos".

Se refiere a la amiga de la andaluza, Melyssa Pinto, a quien no le sentó bien que su amiga se reconciliara con su exnovio, Tom Brusse.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se lo hizo saber a Olga Moreno a la cara: "No entiendo este cambio de actitud y no me gusta". El empresario defiende su nueva amistad con Olga Moreno reconociendo que son personas "muy parecidas, muy directas".

Ante la visita de Rosa Moreno, hermana de la mujer de Antonio David Flores, sus compañeros no han dudado en insinuar que debería ir a pescar con ella, una actividad que finalmente realizaron.

Por último, Gianmarco, probablemente el más incisivo en la última semana, no dudó en sentenciar que: "A Olga Moreno prefiere tenerla cerca que lejos".

Alejandro Albal√°, acorralado

Los primeros en poner el objetivo en Alejandro Albalá fueron Tom Brusse y Gianmarco durante una conversación en la que lo acusaron de vago: "Él solo nunca sobreviviría en una isla", comenzaba el empresario. "¿Cuántas veces le has visto pescar?", proseguía el italiano, recordando que en el tiempo que llevaban en la isla todavía no había aprendido a limpiar el pescado.

Los comentarios fueron "in crescendo" con el paso de los días hasta que Gianmarco se despojó de su sutileza inicial: "Nadie echa una mano para hacer fuego, todos se quedan tumbados", la crítica se dirigía a todos pero durante las jornadas previas había mencionado varias veces la incapacidad del exnovio de Sofía Suescun para hacer fuego. El culmen de sus puñaladas fue tacharlo de "egoísta" y "cobarde".

Albalá, superado por la situación, respondió: "Como diría mi exsuegra: 'Cómprate una vida".

Lola y Lara Sajén se han unido a los ataques al día siguiente y tacharon al concursante de "escaquearse" y de "no tener iniciativa". El detonante fue el el hecho de que a Albalá le tocaba hacer café y en vistas de su tardanza, las chicas insistieron y él las invitó a hacerlo ellas. Un comentario que no sentó demasiado bien.

Por otro lado, Melyssa Pinto fue mucho más directa: "Estoy harta de que unos pocos nos esforcemos y trabajemos por los demás y estemos pasando hambre".