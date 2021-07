Olga Moreno ansía, a sabiendas de que está terminantemente prohibido en ‘Supervivientes 2021‘, conocer la situación de su familia en el exterior. Una cuestión que no le es ajena tras los gravísimos secretos que le reveló Sandra Pica acerca de Rocío Carrasco.

La estrategia de Olga Moreno

La mujer de Antonio David Flores aprovechó la visita de su hermana Rosa para intentar sonsacarle información del exterior respecto a la situación de su marido.

Rosa Moreno se ha mostrado en todo momento esquiva sabiendo la responsabilidad que conllevaba, pero finalmente habló sobre cómo se encuentran todos.

La superviviente preparó e terreno hablando de Rocío Flores, como lleva haciendo durante las últimas semanas. "La echo mucho de menos, que piense que estoy aquí con ella".

Su hermana ha querido desviar el tema: “Bueno, de eso ya lo sabemos”.

Olga Moreno no se dio por vencida: no ha dejado de hablar de miembros de su familia y en esta ocasión se ha emocionado al recordar a su hija: "Ay la Lola, por favor, qué graciosa. Pero sí que es verdad que dile que me acuerdo mucho de ella, que la quiero mucho". Por su parte, su apoyo en la isla durante los últimos días, le recordaba: “No pienses en tu familia, no pienses. Tu familia está ahí".

Olga Moreno y su inquietante pregunta sobre Antonio David

Acto seguido, Olga Moreno volvía a preguntar, en esta ocasión por Antonio David Flores. La concursante, consciente de la delicada situación de su marido, se ha mostrado preocupada. Sin embargo, su hermana la tranquilizó: "Bien dentro de todo lo que sabes, pues claro. Él está bien, pero con todo lo que tenéis ahí encima está de puta madre. Él está tranquilo, está con Lola que ha sacado unas notazas que flipas”.

Finalmente la diseñadora no ha podido evitar preguntar por David Flores, el hijo de Rocío Carrasco: “¿Y mi David? Que ha aprobado todas, tú sabes cómo es el padre que tiene una paciencia". “Él que más te echa de menos es él”, ha intervenido su hermana al tiempo que Olga garantizaba: “Seguro”.