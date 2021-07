Rocío Flores ha mostrado su descontento con el mensaje que ha enviado su padre, Antonio David Flores, a Olga Moreno en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.

Flores pasa por un momento personal y profesional muy delicado: su madre, Rocío Carrasco, la acusó de pegarle una paliza y dejarla inconsciente; Antonio David Flores, su padre, permanece fuera de los focos y libra varias batallas jurídicas, una de ellas contra su exmujer. Su hermano, David Flores, tuvo que declarar contra su madre y emitió unas desgarradoras declaraciones.

Olga Moreno, ausente y desde Honduras, está más presente que nunca. En la última prueba de Supervivientes leyó una frase que se había dicho sobre ella: "No tiene coño", fue Rocío Carrasco quien la enunció, aunque ella todavía no lo sospecha pese al polémico mensaje de su marido, Antonio David Flores.

Rocío Flores está en el el centro de esta madeja de situaciones. En un principio sufría daños colaterales, pero pronto empezó a aprovechar sus espacios en televisión para pronunciarse al respecto y pasó de ser una afectada por el conflicto a un actor del conflicto.

Tanto Ana Rosa Quintana, que la fichó para el Programa de Ana Rosa para defender a Olga Moreno como Carlos Sobera, presentador de Supervivientes, han tenido que pararle los pies a Rocío Flores, afectada por crisis nerviosas que la llevaron a traspasar una línea inaceptable.

El mensaje "prohibido" de Antonio David Flores

El delicado estado nervioso de Rocío Flores la ha hecho reaccionar y decidió dar la espalda a Olga Moreno cuando, a última hora, canceló su visita a Honduras. Fue su hermana Rosa quien se personó en la isla y llevó una caja con recuerdos especiales de su familia. La carta de Antonio David Flores decía: "Olga, soy tu niño, a ti te sobra l lo que otras no han tenido nunca". Una clara alusión al mensaje que Olga Moreno recibió de forma anónima en la isla y cuya emisora era Rocío Carrasco: "No tiene coño, no tiene lo que hay que tener".

Rocío Flores da la espalda a su padre, Antonio David

Rocío Flores ha sorprendido con su respuesta y contundencia cuando le han preguntado sobre este mensaje que puede afectar a Olga Moreno en su concurso a estas alturas. "Hablo y contesto sobre lo que escribo yo. ¿Mi carta la vais a poner? Con eso me vale", ha expuesto desmarcándose de la actitud de su padre que puede costar el concurso a Olga.

Algunos colaboradores como Carolina Sobe han criticado este mensaje de Antonio David y se han quejado que meten información cuando a ellos les conviene y la hija de Rocío Carrasco ha respondido sin ningún ánimo de defender a su padre: "Comprendo perfectamente tu argumento. Yo no he metido en ningún momento nada de fuera. Soy la primera que me quejado de que metieran esa frase de fuera".

Rocío Flores ha dado la espalda a su padre Antonio David Flores y ha dejado claro que no comulga con él haciéndole llegar ese mensaje a Olga Moreno y echando más leña al fuego.