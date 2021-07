Olga Moreno, la concursante más polémica de Supervivientes 2021, continúa siendo imbatible una semana más pese a que ha sido acusada de hacer trampas y de "tongos" con la connivencia de la organización del programa. Sin embargo, durante la gala 13 celebrada durante la noche del jueves 1 de julio se perfiló a la sevillana como posible ganadora del concurso.

Recelo, filias y fobias de la audiencia contra Olga Moreno

La audiencia de "Supervivientes" lleva semanas alerta. Muchos seguidores del programa de Telecinco estás pidiendo su inmediata cancelación a través de las redes sociales porque aseguran que hay continuos tongos en las pruebas y se quejan del comportamiento de algunos participantes.

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

La inesperada llegada a la isla de Sandra Pica, que reveló gravísimos secretos del exterior a los concursantes influyó en el comportamiento de Olga Moreno, que conoció por ella el calado mediático actual de su familia.

Esto no parece preocupar a la participante, que la noche del 31 de mayo volvió a protagonizar el debate de "Supervivientes 2021" por hablar de su vida personal: “este lunes es mi aniversario. 22 años y no me he separado en la vida. Imagínate lo penúltimo de meterlo en la cárcel”.

Olga Moreno, posible ganadora de Supervivientes

Ana Luque, la amiga de Olga Moreno que la defiende en plató, juega una gran baza en favor de su amiga dada su espontaneidad y la simpatía que origina entre el público.

Tanto los concursantes como la audiencia comentaron la posibilidad de que la diseñadora fuera la ganadora del concurso por la resistencia a las pruebas, su éxito como concursante, las numerosas pruebas de líder que superó y su carácter conciliador.

Esta última cualidad causó controversia entre sus compañeros, en especial en su amiga Melissa Pinto, a quien no le ha sentado bien que Olga Moreno hiciera las paces con Tom Brusse. Una decisión que tanto sus seguidores en redes como en el plató alabaron.