Consciente de la repercusión de su programa estrella, AtresMedia acostumbra a desvelar a los medios el nombre de sus ganadores semanas antes de que se retransmita el espacio. En esta ocasión se trata de uno de sus concursantes más queridos, el joven violinista Pablo Díaz.

Una decisión muy polémica dado que elimina el factor sorpresa que subyace en la naturaleza propia del formato y que debería ser el gancho que mantiene a la audiencia, por eso la decisión del grupo suele ser tan cuestionada.

¿Por qué sabemos que Pablo Díaz ganará el bote?

Los duelos de Pablo Díaz en Pasapalabra se remontan a hace casi un año, pero este fenómeno tiene acostumbrada a la audiencia porque antes de que el concursante estrella acierte el 100% de las respuestas del codiciado 'Rosco', la cadena hace saber la feliz noticia a los medios de comunicación, que publican su triunfo antes de que se produzca con el único fin de alcanzar la audiencia deseada durante la emisión de dicho programa. Los lamentos de sus seguidores tienen mucho que ver con la anulación de la intriga durante el resto de emisiones.

En esta ocasión, la cadena emitió un espacio publicitario en el que se aprecia a un Pablo Díaz visiblemente emocionado y nervioso. Tras él figura una imagen del rosco en la que únicamente falta despejar la letra X, el tinerfeño, además dispone de 53 segundos para contestar correctamente la pregunta y resolver 'El Rosco'. Luego un primer plano del joven violinista emocionado deja poco lugar a las dudas y el espacio publicitario termina anunciando la fecha de emisión del exitoso final de Pablo Díaz tras casi un año de lucha: será el jueves 1 de julio.

El presunto ganador de Pasapalabra viste una camiseta de color beis creada por Vincent Trinidad e inspirada en la serie de videojuegos 'The Legend of Zelda', luce un corte de pelo más corto que en la actualidad y que juega con el equipo naranja.

El hormiguero se suma al 'spoiler'. Ese mismo día Pablo Díaz acudirá al Hormiguero

Pablo Motos también hace presagiar que será el próximo jueves cuando Pablo Díaz acierte las 25 palabras de 'El Rosco'. Pasapalabra le hará una transferencia bancaria de más de dos millones de euros. "La semana que viene, el lunes, Antonio Dechent; el martes, Lolita y Elena Furiase; el miércoles, Lola Índigo; y el jueves, no lo puedo decir, es un invitado sorpresa", dijo este jueves sobre los invitados que visitarán 'El Hormiguero' la semana que viene, lo que motivó las quejas de Trancas y Barrancas. "Es la primera vez en 15 años que tengo que hacer esto, pero es que es un invitado sorpresa por una cosa que no puedo decir", explicó.