Nueva tarde decisiva para la selección española en la Eurocopa 2020. Después de la goleada a Eslovaquia, España se juega su pase a los cuartos de final de la competición europea frente a Croacia, partido que emitirá Telecinco desde el Parken Arena de Copenhague con la narracción de Manu Carreño y los comentarios de José Antonio Camacho, Kiko Narváez, Ricardo Reyes y Matías Prats Chacón.

Nuevo capítulo de 'Mujer' en Antena 3

Por su parte, ‘Mujer’ regresa esta noche (22:45 horas) a Antena 3 con un nuevo capítulo. En esta ocasión, Bahar abrirá su corazón sentada con Fazilet. La protagonista le hablará de los amores de su vida, de los hombres que le han hecho sentir, querer. Uno fue amor a primera vista; otro, en cambio, hizo que se sintiera viva de nuevo y no solo para ser madre, sino para sentirse mujer. Es hora de hablar de Sarp y Arif. Además, todo está a punto de salir a la luz… Sirin, cara a cara frente a Arif, se debate si hacer o no la mayor confesión de todas: su secreto más oculto… ¿Está guardando un nuevo as bajo la manga Sirin?

‘La reina Victoria y Abdul’ en La 1

La 1 de TVE inicia semana con la película ‘La reina Victoria y Abdul’ (22:10 horas). Abdul Karim, conocido como 'El Munshi', se convirtió en siervo de la reina Victoria en el año 1887. Después de que el joven se ganase el afecto de la monarca, terminó siendo su secretario personal y confidente durante los últimos años de vida de la reina, algo que no fue bien recibido dentro de la Casa Real.

‘Fast and furious: aún más rápido’ en Cuatro

‘Fast and furious: aún más rápido’ ocupa esta noche (22:50 horas) el prime time de Cuatro. El fugitivo Dom Toretto y el detective Brian O'Conner vuelven a encontrarse en Los Ángeles, pero sus relaciones no mejoran. Obligados a enfrentarse a un enemigo común, no les queda más remedio que unir sus fuerzas si quieren vencerlo.

LaSexta ofrece ‘Operación U.N.C.L.E.’

Además, laSexta también apuesta por un nuevo pase de ‘Operación U.N.C.L.E.’ (22:30 horas). Guerra Fría, años 60. Dos agentes secretos, Napoleón Solo, de la CIA, e Illya Kuryakin, del KGB se verán obligados a olvidar sus diferencias y formar un equipo cuya misión será poner fin a una misteriosa organización criminal internacional que pretende desestabilizar el frágil equilibrio de poder provocado por la proliferación de las armas nucleares. La hija de un científico alemán desaparecido es la clave para infiltrarse en la organización, encontrar al científico y evitar una catástrofe mundial.