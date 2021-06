Maxi Iglesias tenía apenas 17 años cuando saltó a la fama cuando interpretó a un irreverente Cabano en la serie de televisión Física o Química en 2007, aunque sus primeras apariciones en la pequeña pantalla fueron en 2005 con pequeños papeles en Cuéntame cómo pasó, Amar en tiempos revueltos y Hospital Central. Con 30 años se ha consolidado como actor, modelo y presentador en el panorama nacional. Hasta el pasado 24 de junio encarnó a Francisco Marlango en La Cocinera de Castamar.

El actor tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram, el miércoles los sorprendió con un post en el que posaba completamente desnudo en una playa junto al mensaje: "Lo bonito de perderse es encontrarse". La publicación acumula en dos días más de 95 mil likes.

El actor se encuentra actualmente de vacaciones, en las últimas imágenes que compartió en Instagram posa a bordo de un yate de lujo, una alternativa que ha ganado adeptos tras la pandemia.

Los famosos suelen optar por esta opción porque les otorga intimidad y puede que esta razón haya empujado a Maxi Iglesias dado que esta semana ha dado mucho de qué hablar tras hacer pública su relación con la actriz peruana Stephany Cayo, a quien conoció en el rodaje de la serie Mochileros, de Netflix.

Iglesias se confesó "feliz" y alegó que no le importaba que le relacionasen con algunas mujeres, "porque si es verdad, es verdad", dijo entre risas. Y quiso dejar claro que no le afectaban mucho los rumores sobre su vida privada publicados en la prensa del corazón. "No van a hacer que deje de vivir mi vida tal y como la quiero".