Mila Ximénez, la colaboradora con más recorrido de Sálvame, murió a los 69 años de edad en su casa de Madrid a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía. Sus compañeros y allegados acudieron ayer a la capilla ardiente y hoy su funeral conmocionados por la pérdida. Entre los asistentes estaba Antonio David Flores, que protagonizó una tensa escena.

El ex guardia civil estaba muy unido a la periodista y, cuando acudió a despedirse de su amiga se encontró con sus excompañeros de Sálvame y la productora La Fábrica de la Tele, empresa a la que denunció por despido improcedente.

A su llegada al tanatorio la multitud allí presente aplaudió al ex guardia civil, una expresión que sorprendió a los asistentes. Cuando entró en el recinto se reencontró con Kiko Hernández, María Patiño, Belén Esteban, Lydia Lozano, Belén Rodríguez, Paz Padilla y con Carlota Corredera, quien le lanzó un dardo envenenado recientemente y es muy crítica con él.

Antonio David publicó ayer un post en Instagram recordando a su amiga: "Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en tí un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila...❤"

El duro enfrentamiento entre Carlota Corredera y Antonio David Flores

Carlota Corredera se enfrentó a Antonio David Flores durante la noche del miércoles 19 de mayo en la emisión del debate sobre la "docuserie" de Rocío Carrasco: “Contar la verdad para seguir viva”. La hija de Rocío Jurado se abrió en canal y disparó graves acusaciones contra el exguardiacivil, a quien se dirigía como "ese ser".

Entre las polémicas declaraciones de Rocío Carrasco hacia su exmarido destaca la descripción de su vida como un infierno en el que crujían malos tratos físicos y psicológicos, las infidelidades, la anulación de su personalidad, y la manipulación tanto contra ella como contra sus hijos Rocío y David Flores cuya intimidad también hizo pública. Los comentarios hacia ellos le costaron la crítica de gran parte de la audiencia.

Entre las polémicas declaraciones de Rocío Carrasco hacia su exmarido destaca la descripción de su vida como un infierno en el que crujían malos tratos físicos y psicológicos, las infidelidades, la anulación de su personalidad, y la manipulación tanto contra ella como contra sus hijos Rocío y David Flores cuya intimidad también hizo pública. Los comentarios hacia ellos le costaron la crítica de gran parte de la audiencia.La cuestión es que la denuncia de Antonio David Flores contra la empresa se centraba en su despido improcedente dado que llevaba meses dándole trabajo como colaborador de Sálvame, que se deshizo de él tras la repercusión del primer episodio. Todos los colaboradores del programa tendrán que ir a juicio, un trastorno que escuece profundamente a la gallega, que mostró su descontento con Antonio David Flores lanzando al aire varias cuestiones: “Es curioso que haya demandado a la productora y no a Rocío Carrasco. ¿Será que no puede demostrar que Rocío miente?”.

La presentadora miraba directamente a cámara, a los ojos de los espectadores a través de la pantalla, se mostró visiblemente indignada. “Que Antonio David nos ha demandado lo sabemos desde hace tres semanas, pero lo vivimos en privado y en estricta confidencialidad. Ni el juez ni nosotros ha hablado ¿Quién habrá sido?”