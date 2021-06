Chayo Mohedano, la prima y gran apoyo de Rocío Carrasco, se ha mantenido al margen de las cámaras durante la emisión del polémico documental "Rocío: contar la verdad para seguir viva". El motivo podría ser el litigio judicial que mantiene contra productora, La Fábrica de la Tele y Sálvame por el supuesto maltrato que sufrió en el programa. Su mayor rival ahora es Carlota Corredera.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano se sentará en el banquillo junto a sus excompañeros por el maltrato continuado que, a su juicio, ha sufrido durante años por parte del programa tanto por parte de la directiva como por algunos colaboradores. Según Rosario Mohedano menoscabaron su honor y la perjudicaron tanto en lo personal y profesional. Unas consecuencias ya irreparables que ahora desea solventar ante los jueces.

Chayo Mohedano contra Sálvame

Los enfrentamientos entre Chayo Mohedano y los colaboradores de Sálvame han tenido mucha repercusión. Uno de los más espinosos ha sido contra Antonio Tejado, quien alardeó en redes que estaba: “Encantado de declarar delante de un juez para decir lo que vi en ese vídeo que te grabó Antonio Tejado. Lo malo sería que te quitaran la custodia de tu hijo por la gravedad de las imágenes y eso no me gustaría porque te tengo mucho cariño. ¡Guapa!". Ante lo que ella declaró: “Atacada en televisión y en mi vida personal amenazada. ¿Qué me puedes quitar la custodia de mi hijo? Poca vergüenza tenéis”.

Kiko Hernández es otro de los objetivos de la sobrina de Rocío Jurado, que ha utilizado en todo momento su cuenta de Twitter como altavoz: "Gracias a todos los medios q habéis dado difusión a los amenazantes mensajes machistas que he recibido de Kiko Hernández y utilizando a un menor, a mi hijo, para atacarme".

Gracias a todos los medios q habéis dado difusión a los amenazantes mensajes machistas que he recibido de @kiko_hernandez y utilizando a un menor,a mi hijo, para atacarme.

Que cosas verdad?Llevan años llamándome todas las semanas para saber mi opinión de cualquier cosa y… pic.twitter.com/md7Y7nkBX8 — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) 18 de junio de 2021

Las duras acusaciones de Chayo Mohedano a Carlota Corredera

Chayo Mohedano utilizó la ironía para enunciar sus críticas a la presentadora viguesa Carlota Corredera, que bajo su criterio prioriza a unas mujeres por encima de otras y, de esta forma, instrumentaliza la causa feminista. Se refirió entonces a su caso personal y al de su prima: “No, no esperaba que me fuera a ayudar Carlota Corredera, muy rápido dijo que tendía la mano a TODAS”, acusó así de "hipócrita" a la presentadora.

La artista ha vuelto a recordar la frase de Rocío Carrasco cuando se refirió a Alessandro Lequio en una de sus entrevistas en plató y ha dejado claro que Corredera también podría ser la elegida para recibir esta interpretación: "¿Cómo es eso de… PERRO NO COME PERRO? Pues eso, entre vosotros os chupáis el culo, pero poco defendéis la verdad", ha zanjado encolerizada esperando una respuesta.