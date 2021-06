Rocío Flores sorprendió el pasado 22 de junio a la audiencia de Supervivientes 2021 con su una inesperada actitud contra Olga Moreno.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores pasa por un momento personal y profesional muy delicado: su madre, Rocío Carrasco, la acusó de pegarle una paliza y dejarla inconsciente; Antonio David Flores, su padre, permanece fuera de los focos y libra varias batallas jurídicas, una de ellas contra su exmujer. Su hermano, David Flores, tuvo que declarar contra su madre y emitió unas desgarradoras declaraciones.

Rocío Flores está en el el centro de esta madeja de situaciones. En un principio sufría daños colaterales, pero pronto empezó a aprovechar sus espacios en televisión para pronunciarse al respecto y pasó de ser una afectada por el conflicto a un actor del conflicto.

Tanto Ana Rosa Quintana, que la fichó para el Programa de Ana Rosa para defender a Olga Moreno como Carlos Sobera, presentador de Supervivientes, han tenido que pararle los pies a Rocío Flores, afectada por crisis nerviosas que la llevaron a traspasar una línea inaceptable.

Rocío Flores siembra polémica cuando defiende a Olga Moreno

El anterior 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes' estuvo marcado por un tenso momento que protagonizó Rocío Flores. La hija de Antonio David y defensora de Olga en plató, saltó contra el Maestro Joao después de que este criticara que la mujer de su padre le había dado una "puñaladita" a Lara. El vidente y defensor de Tom Brusse y la hija de Rocío Carrasco mostraron su incompatibilidad de caracteres en varias intervenciones.

Rocío Flores comenzó a indignarse: "Hostia, tío, de verdad. Estoy viendo otro concurso". Él le respondió: "Se ha visto que, como pueda, afila el cuchillo". "¿Estás viendo 'Supervivientes' o qué cojones estás viendo?", le espetó ella. Y alzó la voz: "Estoy cansada...". Joao le interrumpió: "¿De qué estás cansada? ¿De llevar esa estrella que pesa tanto? El dedito no", le dijo cuando ella empezó a señalarle.

Carlos Sobera diciendo a Rocío Flores que cuente sus problemas personales en otro sitio, que esto es Supervivientes



BRAVISIMO #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/WfVyJlfVF3 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) 15 de junio de 2021

"Para mí también sí que tiene que ver porque veo al final un acoso y derribo contra una persona que no se lo merece. Entonces podréis entender que llega un momento que estoy hasta las narices de aguantar lo inaguantable, ¿me entiendes? ¿es comprensible? Vale, gracias", comentó Rocío de muy malas maneras a Carlos Sobera; que le contestó: "Lo entiendo, pero para todas las cosas que uno quiere decir está el escenario adecuado y este no es el escenario adecuado".

Sobera se vio obligado a intervenir para frenar una situación que empezaba a salirse demasiado de tono. Luego el programa dio paso a la publicidad.

Suso Álvarez cuenta qué paso entre RF y el director de la gala de #TierradeNadie10: “si llega a estar otro director, la echan de plató” y @maestro_joao le da la razón a Suso.” #VivaLaVida413 pic.twitter.com/7Tbf2143qV — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) 19 de junio de 2021

El pasado sábado 19 de junio en el programa Viva la Vida, el propio Maestro Joao desveló lo que pasó en publicidad: "El único representante que entra es el de ella, el de nadie más. Hay una situación de favor absoluta. Ella estuvo diciendo: 'No lo voy a consentir'", explicó el vidente. Según él, "esta niña es una prepotente y tiene un problema. Deberían acoger a esa mujer y no dejarla a los pies de los caballos”.

Rocío Flores y su decisión contra Olga Moreno

Todos los concursantes de Supervivientes de 2021 han recibido visitas de sus parejas, amigos, seres queridos o allegados. La semana pasada fue el turno de Omar Sánchez novio de Anabel Pantoja, quien viajó a la Isla del Destierro declarando previamente: "Voy a recoger al niño al colegio" aludiendo a la posible expulsión de "su negro".

La nueva sorpresa de todos los seguidores del 'reality show' fue que la visita a Olga no estará protagonizada por Rocío Flores, quien durante las últimas semanas había manifestado su intención de sorprender a la pareja de su padre, Antonio David Flores. Así lo ha explicado ella misma en la última emisión de 'Tierra de nadie', confesando el motivo que le ha llevado a declinar la invitación del programa... pese a que suponga un varapalo para su defendida, quien siempre ha subrayado su deseo de estar juntas al menos unas horas en Honduras.

La joven comenzó su intervención sobre este asunto expresando que no cree "que se decepcione", argumentando que "en un vídeo que pusieron en 'Supervivientes' dijo que le haría mucha ilusión compartir esta experiencia con su hermana Rosa, que es la que va a ir a verla". Además, Rocío también quiso poner de relieve que se trataba de "una decisión que hemos tomado toda la familia en global, ya que ahora mismo es la mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita, que es mucha energía y buena vibra".

"Va a flipar cuando la vea, porque no se lo espera. Va a alucinar", concluyó diciendo Flores, unas palabras que no terminaban de convencer a Marta López, la mejor amiga de Olga dentro del 'reality': "¿No vas por que no quieres? Olga ha podido decir eso en un pergamino, pero yo sé que la que más ilusión le haría que fuese eres tú", le espetaba, poniéndola contra las cuerdas. Las palabras de Marta parecían hacer mella en Rocío, que finalmente dejaba entrever la auténtica razón de este cambio de última hora: "Al final yo no me encuentro ahora mismo al 100% y creo que la persona que mejor le puede transmitir lo que ella necesita en este momento es su hermana. Se va a morir al verla", concluía diciendo la colaboradora, dejando así claro que toda la situación vivida en el exterior tras el huracán de la serie documental 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' le está pasando factura.