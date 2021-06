Mila Ximénez muere a los 69 años de edad en su casa de Madrid a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía y la organización de Sálvame improvisa un programa especial bautizado "Sálvame Especial Mila Ximénez".

Los restos mortales de la colaboradora yacen en la capilla ardiente que se ha instalado al tanatorio de la M-30. Mañana 24 de julio se celebrará el funeral en la Almudena en una misa de la que se ocupará su gran amigo, el padre Ángel. Posteriormente será incinerada. Su hija Alba Santana se llevará la urna de su madre a Ámsterdam, tal y como decidió Mila Ximénez en sus últimos momentos.

Según algunos medios, la periodista se encontraba sedada desde el pasado jueves en su vivienda después de haber permanecido unos días ingresada en la Clínica de La Luz de la capital debido a unas complicaciones propias de la enfermedad que sufría desde hace un año.

El jueves saltaron todas las alarmas sobre el estado de salud de Mila Ximénez la colaboradora con más recorrido de Sálvame estado de salud después de que su hija viajase a España. Sus hermanos Manolo, Concha y Encarna también han permanecido junto a Mila en sus últimos momentos.

Sálvame Especial Homenaje a Mila Ximénez

El programa abrió con unas emotivas imágenes de Mila Ximénez a lo largo de su trayectoria en el programa de televisión y, como banda sonora sonaba la canción "Solamente tú" de Pablo Alborán.

La voz de Jorge Javier Vázquez interrumpe la canción y en un tono solemne da la bienvenida a los espectadores y explica la razón de la emisión del programa:

"Muy buenas tardes, hoy es el día más triste de la historia de Sálvame porque hemos perdido a nuestra compañera y amiga a Mila Ximénez". El presentador explicó que, debido a la emisión de la Eurocopa no estaba prevista la emisión del espacio pero dada la gravedad de la situación se organizó un homenaje extraordinario a Mila Ximénez.

"Estamos en su plató para recordar a una persona generosa, buena, irrepetible e inolvidable que dio su vida por entretenerles y hacerles felices.El periodismo y la televisión están de luto", continuó.

A continuación dio el pésame a su familia, en especial a su hija Alba y a sus nietos.

Con los ojos empañados en lágrimas y la voz titubeando un Jorge Javier Vázquez visiblemente afectado agradeció el momento en el que la rescataron a televisión durante su época en "Aquí hay tomate". Considera que "para Mila el aparecer en otros programas fue el premio para convertirse en Sálvame en una de las periodistas más carismáticas de este país y la más querida". Considera que en Sálvame mostró su mejor cara, confesó que era "tan feliz en Sálvame" que "le queda la alegría de saber que los últimos 15 años de su vida fueron así".

"Una de las cosas que más me satisface como amigo de Mila es que ha estado sola cuando quería estar sola porque ha sabido labrarse tanto amor y tanto cariño que en el momento en el que reclamaba compañía nadie le faltó. Somos muchísimos los que estábamos a su lado y es para estar orgulloso, Mila, saber que siempre has estado tan arropada".

"Se ha ido una de las partes más bonitas de mi vida y soy incapaz de que no me vengan a la memoria los momentos buenos", dijo el presentador. "A lo mejor es mi manera de enfrentarme al dolor, pero me niego a enrocarme en el qué putada que se haya ido. No", exclamó emocionado.

Vamos a dar la noticia que nunca quisimos dar

"Me tienes que ayudar, Jorge, me tienes que ayudar", la voz en llanto de Mila Ximénez y la conmoción de los colaboradores al conocer la fatal noticia se emitió de nuevo: era el momento en el que la propia Mila hizo público en Sálvame que padecía la enfermedad.

"Ojalá entre por aquí como cuando vine de Supervivientes y me reciban con unas bengalas porque se me ha ido el bicho", confesaba Mila Ximénez, que a continuación confesaba que no quería hacer un drama de su problema. "Lo voy a superar porque quiero vivir", explicaba.

"Este plató hoy está de luto", rezaba una voz en off. "Este es el vídeo que jamás quisimos escribir. Tu memoria y tu legado estarán siempre con nosotros: 'Hasta siempre, compañera'".

Cada colaborador, entre lágrimas, recuerda su compañera. Comenzó Belén Esteban, amiga muy cercana de Mila Ximénez, que confesó que no quería ir a plató ese día, pero fueron las palabras de Jorge Javier Vázquez las que la empujaron a trabajar en un día en el que estaba tan triste. "A Mila le habría gustado que estuviera", confesó la princesa del pueblo.

Lydia Lozano también se derrumbó al recordar la relación tan estrecha que durante toda su carrera compartió con su compañera. Rafa Mora, roto de dolor, recordó la seguridad que le insuflaba la colaboradora cuando él salía con unas tremendas inseguridades en plató y Mila Ximénez

Eugenia Martínez de Irujo entró en directo para recordar el cariño que tenía a Ximénez y confesó la admiración que profesaba "por la inteligencia y los 'cojones' de Mila".

"Mila pertenecía a ese género de personas que contenía una vitalidad incapaz de contener en un cuerpo, por lo que nos arrastraba a los demás a la felicidad y las emociones que sentía ella. Tengo dos dolores, el mío propio y el vuestro. Os envidio a todos por la huella que os ha dejado Mila y me siento afortunado al pertenecer a esta familia que sois", confesó Alonso Caparrós.

Jorge Javier Vázquez confesó que todos estaban en shock y que "no tenían mucha conciencia de lo que estaban viviendo" pero que seguro que ese momento marcaría "un antes y un después en la historia de Sálvame. Mila Ximénez estaba cinco días a la semana en Sálvame, en total participó en 2100 de sus más de 3.000 emisiones.

Jorge Javier avisó de que muchas caras conocías hablarían durante los próximos días en el programa para hablar de su relación con la colaboradora de Sálvame. "Mila ha escogido para irse el último día del año que no hay Sálvame. Mila, si esperabas que no habláramos de ti te equivocabas".

"Aunque tu silla esté vacía, Mila, tu hueco seguirá aquí para siempre", rezaba una voz en off sobre uno de los vídeos que recogían los mejores momentos de la colaboradora.