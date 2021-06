La tensión entre Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera crece y el pasado lunes 21 el presentador de ‘Sálvame‘ no perdió la oportunidad de lanzar una pulla a su compañera en pleno directo.

La presencia del presentador en Telecinco es constante y actúa en los platós con total naturalidad, por eso en redes sociales muchos seguidores del programa lo tachan de dictador. También se ha acordado de ellos. Jorge Javier Vázquez se ha desahogado.

Jorge Javier Vázquez, el "dueño del cortijo"

Le llaman el "dueño del cortijo" y lo acusan de decidir quién y cuándo habla cada uno. Su enfrentamiento más sonado fue cuando discutió de política con Belén Esteban, cuando terminó la trifulca alegando que "este programa es de rojos y maricones".

En las últimas semanas, la "guerra abierta" entre Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera ha recibido duras críticas. La gallega fue implacable con sus colaboradores al intentar imponer su mensaje feminista sin permitir que nadie cuestionara a Rocío Carrasco. Su enfrentamiento más encarnizado fue contra Antonio Montero, a quien echó del plató por acusar a Carrasco de ser una mala madre.

La pulla de Jorge Javier a Carlota Corredera

-Jorge Javier: “El enano dictador soy yo”



Maravilloso @jjaviervazquez demostrando a los haters lo poco que le importan sus insultos #yoveosalvame pic.twitter.com/Kqkqnp8g31 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) 21 de junio de 2021

El pasado lunes Jorge Javier le paró los pies a Kiko Matamoros por defensa a Olga Moreno en 'Sálvame'. "Estás descalificado para hablar de ‘Supervivientes’, ni por arriba ni por abajo. Hablas solo de ti y de ti, y no sé yo", le amenazaba al colaborador. Según el presentador, Matamoros perdió toda su credibilidad al atacar siempre a Rocío Carrasco y la vuelve a perder ahora con su defensa de Olga Moreno.

"Que lectura torticera porque no he hecho un comentario contra Rocío Carrasco en los últimos meses", se defendía Kiko Matamoros a lo que Jorge Javier estallaba diciendo: "La madre que me parió".

“Estás últimamente cogiendo un sesgo autocrático…", le replicaba entonces el colaborador aludiendo a su fama de "dictador" que siempre le achacan al presentador. “¿Estás diciendo que me parezco a Carlota Corredera?”, refiriéndose al carácter de su compañera con la que muchos dicen que hay una guerra iniciada a raíz del documental de Rocío Carrasco.

“En cualquier caso tengo que decir que yo soy el dictador primero, ella sería la segunda dictadora. Para dictador primero soy yo, el enano dictador soy yo y el tirano soy yo“, terminaba diciendo con orgullo en un claro zasca a todos los que le critican por imponer su opinión y su visión de las cosas.