¿Quién dijo que la prensa rosa no recibe méritos? María Patiño, presentadora y colaboradora de diversos programas de Telecinco como Socialité, recibía hace casi tres meses una de las propuestas más especiales de su carrera, pero al mismo tiempo más polémicas. La periodista gallega había sido elegida por los alumnos de 4º de Periodismo de la Universidade de Santiago de Compostela como madrina de promoción, un honor que aceptó gustosamente en directo. La fecha ahora está a la vuelta de la esquina. El acto de graduación se celebrará este 25 de junio, ¿cumplirá María Patiño con su palabra y acompañará a esta nueva remesa de periodistas en una jornada tan especial?

Pois si, @maria_patino vai a ser a nosa madriña de graduación, e a quen non lle guste que rasque cunha ortiga 😉 pic.twitter.com/ELoR7GVTpW — Josema (@josemdferreira) 4 de abril de 2021

Los compromisos laborales de la popular comunicadora son de sobra conocidos. Además de su participación prácticamente diaria en Sálvame, María Patiño presenta el programa Socialité los fines de semana, unos horarios que como toda la parrilla de Telecinco pueden sufrir modificaciones debido a la emisión de la Eurocopa.

Aunque tras conocer la decisión, la gallega aseguró que acudiría encantada, a días del evento todavía no se ha podido confirmar al 100% que la periodista esté físicamente en Santiago el viernes 25. ¿Significaría esto que Patiño no ejercerá como madrina? No necesariamente. Si al final sus obligaciones profesionales le impiden acompañar a los graduados, la tecnología le brindaría diferentes maneras de participar en el acto.

Con todo, habrá que esperar a que las cuentas gestionados por los organizadores de la promoción compartan (si así lo deciden) cómo se desenvuelve el evento ya que estos nuevos periodistas han decidido blindar todo el acto (que ciertamente es privado) a la prensa que había consultado si podían cobertura dada la notoriedad que había tomado.

La noticia de que María Patiño sería la madrina de promoción de Periodismo no dejó indiferente a nadie. El propio decano de la facultad de Ciencias de la Comunicación, Xosé Ramón Pousa, reconoció estar sorprendido con la resolución tomada por los alumnos de último año: "Me sorprende, no sé cuál es la intención de los graduados, pero respeto su decisión", dice el doctor en Ciencias de la Información. Según estima Pousa, este designio de los alumnos puede tener muchísimas lecturas. El decano destaca que se trata de una hornada de futuros periodistas muy preocupada por el futuro de la profesión. "Quiero pensar que detrás de la elección de María Patiño como madrina hay un mensaje subliminal. Creo que buscaron un personaje controvertido para hacer una llamada de atención sobre el panorama actual del periodismo", señala el comunicador.

Los mensajes en redes sociales tampoco dejaron de sucederse:

"Estes rapaces xa teñen bastante feito, tomarse a facultade coma un meme".

"En todas las promociones hay la típica papeleta de jijí jajá con un nombre de cachondeo, por las risas. Dos votos y ya. A la clase de este año se les ha ido un pelín de las manos";

"Esta decisión non determinará a profesionalidade de todos os da promoción, pero é unha mágoa de noticia".

"O challenge da última borracheira do ano pasado dos de xornalismo foi nivel dios".

"Sen ser eu o máis orgulloso da elección, ver o alporizamento dos da Xeración X e algún boomer estame dando a vida".

"Recuerdo lo cerca que estuvo Mario Vaquerizo de ser el elegido hace un par de años y no lo quería creer. Si éste es el periodismo hacia el que vamos, queda claro que todo es susceptible de empeorar".

"En mi promoción querían llevar a Mario Vaquerizo, finalmente se impuso cierto decoro. Esto tenía que acabar pasando".

El alumnado no dudó en defenderse de lo que interpretaron como ataques. Uno de futuros graduados que será amadrinado por María Patiño quiso defender la decisión de su promoción de elegir a la periodista de Mediaset. El estudiante alegó que la prensa rosa data de los tiempos de Emilia Pardo Bazán y que a día de hoy es líder de audiencia tanto en revistas como en la televisión, para terminar diciendo: "Habrá a quien le guste más lo que hace y habrá a quien menos. Habrá quien lo entienda como entretenimiento y habrá quien no lo entienda. Lo dicho, María Patiño es nuestra madrina, e a quen non lle guste que rasque cunha ortiga".

Habrá a quien le guste más lo que hace y habrá a quien menos. Habrá quien lo entienda como entretenimiento y habrá quien no lo entienda. Lo dicho, María Patiño es nuestra madrina, e a quen non lle guste que rasque cunha ortiga 😘😘 — Josema (@josemdferreira) 4 de abril de 2021

Sea como fuere, la periodista ferrolana, que causó sensación este fin de semana al revelar su edad, sucederá en este puesto honorífico a otros comunicadores ilustres de la profesión. Desde que el periodista y escritor Manuel Rivas apadrinase a la primera promoción de titulados en Periodismo de la USC, muchos otros han compartido ese honor. Profesionales de prestigio como Maruja Torres, Julia Otero, Carlos Alsina, la corresponsal de guerra Olga Rodríguez, Fernando Ónega, Ramón Lobo, Miguel-Anxo Murado, Rosa María Calaf o el fallecido Gaspar Rosety. Los últimos predecesores de María Patiño fueron Fernando González "Gonzo", Ana Pardo de Vera y Tati Moyano.