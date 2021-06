Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubió, atraviesan un momento personal complejo a juzgar por sus recientes apariciones en en programa "Viva la vida". La tensión entre ambas resulta evidente para los espectadores del programa y por ello la organización ha contado el pasado sábado con una voz autorizada que pudiera arrojar luz ante el problema.

Terelu Campos hizo frente a la entrevista de Alejandra Rubio a Carmen Borrego. La hija mayor de María Teresa Campos afirma estar "dolida" con esta situación, sobre todo por el hecho de desconocer cuál ha sido el conflicto que ha dado pie a esta supuesta mala relación que ellas se empeñan en negar. "No lo entiendo. Tengo que deciros que francamente no lo entiendo. La relación de Carmen con Alejandra y de Alejandra con Carmen, explica, siempre había sido estupenda. "Cuando no entiendo las cosas me descoloco", ha comentado muy confusa la colaboradora de Telecinco.

"Esta situación familiar me produce una profundísima tristeza", explicó la madre de Alejandra Rubio: "No lo comprendo. Yo sé que se quieren muchísimo y no entiendo qué les está pasando. No encuentro nada a lo que agarrarme para entender a ninguna de las dos".

La "tía Crack" de Alejandra Rubio

"El dolor es tremendo por lo que acabo de ver", ha dicho Terelu Campos sobre las imágenes de la charla entre Rubio y Borrego, que ha lamentado que esta guerra también es "tremenda hacia ella". "Una amiga hace años me pasó los contactos al móvil y se me revolucionaron, así que yo tengo a las personas con el nombre que las tiene mi hija. Yo en vez de tener a 'Carmen' tengo a 'tía crack'. Lo prometo, lo puedes ver. Yo sé que, para Carmen, Alejandra siempre ha sido su niña", explicó.

Eso me produce muchísimo dolor y mucha tristeza. Creo que, por el bien de todos y de ellas, tienen que solucionar lo que haya pasado, que no lo entiendo" ha sido la última frase que Campos ha pronunciado sobre el asunto. Emma García se ha limitado a corroborar la "tensión" que se vivió en plató el pasado domingo: "Ellas sufren menos que tú. Hubo momentos de tensión a lo largo de todo el programa, pero luego ellas se quedan bien 'agustito'".

Alejandra Rubio se ríe de su tía y acaba enseñando las bragas

Torito, el colaborador de Viva la Vida más pintoresco, ha creado polémica en su sección. El 30 de mayo causó el sonrojo de "las Campos" hasta el punto de que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, abandonó de inmediato el plató tras enseñar su ropa interior. Carmen Borrego, su tía, también fue víctima de las bromas pesadas del personaje.

El mallorquín decidió disfrazarse de Rocío Jurado para homenajearla dada la cercanía del 15 aniversario de la muerte de "la más grande". Torito se enfervorizó y, en plena actuación, agarró a Carmen Borrego por la cintura y comenzó a zarandearla ante las risas del público. "Me haces daño en las costillas", lamentaba Borrego, "siempre me toca a mí, a ver si algún día le toca a otro".

Su sobrina se rio mucho de la broma pesada de la que fue víctima su tía pero, a continuación, ella fue la siguiente. Torito la zarandeó y enseñó las bragas ante las cámaras.

El colaborador se disculpó por su comportamiento asegurando que "se venía arriba" cuando imitaba a Rocío Jurado.

El momento de tensión se produjo cuando el colaborador alzó a Alejandra Rubio y la movió bruscamente. Ella, intentando librarse de Torito, enseñó sin querer las bragas.