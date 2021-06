'Las cosas claras' se despedirá muy pronto de los espectadores de La 1. El programa de Jesús Cintora se situó en el foco de la polémica desde su estreno, lo que ha propiciado que se ponga fin de forma inmediata en el mes de julio como decisión de la nueva dirección encabezada por Pérez Ternero. A poco más de un mes de su despedida, su cancelación ha sido tratada por su presentador.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, conectó con el programa en directo en su última entrega. Para sorpresa de Cintora, quiso lanzar un mensaje para el equipo antes de despedirse: "¿Me permite una cosa? Cuando hay un programa en TVE sobre la agenda del rey, para decir lo que hace, y se lo quieren cargar, yo quiero decir que para mí ha sido un honor y un placer participar en un lugar donde se hace un periodismo inmediato, un periodismo guerrero, un periodismo de calle".

El entrevistado lanzó varias bazas en defensa del formato: "Creo que en la televisión pública cabe el periodismo serio y sosegado, así como cabe este periodismo de actualidad y más guerrero. Creo, sinceramente, que es un error que este programa desaparezca de la parrilla", zanjó.

Jesús Cintora aprovechó la ocasión para comentar lo ocurrido en torno al programa: "Bueno, veremos qué ocurre. No obstante, a mí no se me llena la boca de esa palabra, no me gusta. No le pongo apellidos al periodismo o a hacer el trabajo de uno, simplemente. Hay un equipo aquí que madruga muchísimo y lo único que hacen es trabajar. Yo creo que es bastante, si nos dejan. Si no nos dejan, pues oye".

Antes de despedir al entrevistado y cambiar de asunto, el presentador quiso dejar en el aire lo que pasará en un futuro y si se le podrá ver en otra emisora: "Señor Baldoví, muchas gracias. Vamos a hacer lo posible. Además, la vida es una maratón. Si no nos dejan en esta, habrá otras. Que haya salud, que es lo importante", puntualizó.