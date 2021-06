Olga Moreno vuelve a acaparar la atención de la audiencia y los colaboradores de Supervivientes 2021, esta vez por la traición a una participante del reality que resultó ser un gran apoyo para ella y a la que sancionaron por contar gravísimos secretos y poner en peligro la estructura del programa de televisión: Sandra Pica.

La ahora exnovia de Tom Brusse llegó a la isla por sorpresa, en principio se quedaría solo un día pero finalmente su estancia se alargó. Llegaba del exterior con toda la información a su disposición y puso al día a Olga Moreno de la actualidad en España: la repercusión del documental de Rocío Carrasco, la impopularidad de su marido Antonio David Flores y la polémica con sus hijastros Rocío y David Flores. Unos datos que Moreno supo amortizar en su estrategia en Honduras.

La estrategia de Olga Moreno

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero en el momento en el que su familia protagoniza más titulares decide perfilarse y concursando en el 'reality' de máxima audiencia de su franja. Después de conocer lo que ocurría en el exterior su estrategia comenzó a basarse en lanzar 'píldoras' de contenido informativo y emocional sobre su familia.

Se convierte así en un resorte más del engranaje del "culebrón familiar" Carrasco-Flores que se desencadena tras la emisión de la serie documental sobre Rocío Carrasco "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

La inesperada llegada a la isla de Sandra Pica, que reveló gravísimos secretos del exterior a los concursantes influyó en el comportamiento de Olga Moreno, que conoció por ella el calado mediático actual de su familia.

Esto no parece preocupar a la participante, que la noche del 31 de mayo volvió a protagonizar el debate de "Supervivientes 2021" por hablar de su vida personal: “este lunes es mi aniversario. 22 años y no me he separado en la vida. Imagínate lo penúltimo de meterlo en la cárcel”.

También se refirió a Rocío y David Flores: “es una injusticia lo que le están haciendo a los niños”, sentenció antes de asegurar que ella "se conformaría solo con saber que están bien".

Aunque es consciente de que cada palabra suya dispara titulares en España no deja de hablar de su familia. Parte de la audiencia del programa se indigna y la acusa en redes sociales de estratega porque, según ellos, busca permanecer en el concurso por la polémica que desprenden sus declaraciones.

La traición de Olga Moreno a su compañera

La relación de Olga Moreno y Tom Brusse es complicada y ella optó por desahogarse ante las cámaras: "No me gusta estar enfadada con nadie, ni las peleas ni nada, siento impotencia. Soy una persona que voy más de frente, no voy por detrás nunca, él por su camino y yo por el mío". Jorge Javier Vázquez, a continuación, enunció la pregunta clave: ¿Creía ella que Tom contaba con información del exterior?

La mujer de Antonio David Flores actuó al contrario de como lo hicieron sus compañeros y habló: "Le ha contado todo, nos lo ha contado a nosotros también, la verdad. No debería ni contarlo"

Y prosiguió: "Yo fui la última en enterarme de todo el pastel. Sandra no me lo ha dicho a mí pero escuché todo lo que se dijo. Contó lo del Palafito, ha dicho que está Lola con Palito y que Lola robó un paquete de galletas y también le dijo a Tom Brusse con quien se tenía juntar para que le beneficiase a él".