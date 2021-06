Susanna Griso participó el pasado sábado 12 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la entrega de los premios Diversa Global 2021, que premian la diversidad, la pluralidad y el compromiso con el colectivo LGTBI.

Susanna Griso se confiesa

Una de las personas galardonadas fue Susanna Griso. La presentadora de ‘Espejo Público’ recibió el galardón a la mejor comunicación y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al dedicar el premio a su hermano Damián.

El hermano de la presentadora de Antena 3 falleció tras sufrir VIH, algo que la catalana no había contado hasta ahora. "Quiero dedicar este premio a una persona que me está viendo en el cielo: mi hermano Damián. Él murió de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento", dijo Griso en la gala.

Así mismo, la periodista habló también sobre los obstáculos a los que se siguen enfrentando las personas LGTBI en la actualidad. En ese sentido, aseguró que en su profesión "si eres gay, lesbiana, bisexual o transexual, las cosas son relativamente fáciles porque los focos te permiten brillar, sin armarios, sin discriminaciones". Unas declaraciones que corroboró hace un año el estudio elaborado por la Red Empresarial para la Diversidad y la Inclusión LGTBI (REDI), que descubrió que 7 de cada 10 personas LGTBIQ+ ocultan su orientación sexual en el trabajo. Durante la pandemia la situación se volvió más cruda, de ahí la necesidad de alumbrar al #Workpride, el mayor evento global para impulsar el empleo de las personas LGTBI+ tras la Covid.

Susanna Griso, sus tragedias familiares

"En otros entornos laborales, la homofobia sigue existiendo y nuestro compromiso es denunciarlo y educar en la tolerancia", una postura que añadió la presentadora, que terminó su discurso con unas palabras de agradecimiento por haber recibido el galardón. “Quiero pensar que si hoy recibo este premio, no lo he hecho mal”, dijo.

Susana Griso perdió a su hermano, pero la presentadora de Espejo Público afrontó varias tragedias familiares a lo largo de su vida. En 2017 Griso perdió a su madre, Montserrat, de 94 años y en 2019 su hermana, también llamada Montserrat, moría de un infarto. La noticia conmocionó a todo el país porque marcó a la Susana Griso, que se enteró en pleno directo.