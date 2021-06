Rocío Flores, se mantiene al lado de su padre, Antonio David Flores, que le pidió perdón en Viva la Vida por las repercusiones que podrían haber tenido sobre ella las declaraciones de su madre, Rocío Carrasco, en el documental emitido en Telecinco. Los apoyos de la nieta de Rocío Jurado son fundamentalmente su madrastra, Olga Moreno, que actualmente participa en Supervivientes 2021 y a quien defiende en el programa de Ana Rosa. Su tía Gloria Camila, su tía y mejor amiga. Pero la hija adoptiva de "la más grande" ha cargado contra la superviviente en una intervención que enreda más el culebrón familiar Carrasco-Flores.

Olga Moreno vuelve a hablar de los hijos de Rocío Carrasco

El origen de la crítica de Gloria Camila se produjo porque Olga Moreno ha vuelto a hablar en Honduras sobre de los hijos de Rocío Carrasco: "Ya estoy harta de estar callada", dijo.

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero en el momento en el que su familia protagoniza más titulares decide perfilarse y concursando en el 'reality' de máxima audiencia de su franja.

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

Se convierte así en un resorte más del engranaje del "culebrón familiar" Carrasco-Flores que se desencadena tras la emisión de la serie documental sobre Rocío Carrasco "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

Esto no parece preocupar a la participante, que la noche del 31 de mayo volvió a protagonizar el debate de "Supervivientes 2021" por hablar de su vida personal: “este lunes es mi aniversario. 22 años y no me he separado en la vida. Imagínate lo penúltimo de meterlo en la cárcel”.

También se refirió a Rocío y David Flores: “es una injusticia lo que le están haciendo a los niños”, sentenció antes de asegurar que ella "se conformaría solo con saber que están bien".

Aunque es consciente de que cada palabra suya dispara titulares en España no deja de hablar de su familia. Parte de la audiencia del programa se indigna y la acusa en redes sociales de estratega porque, según ellos, busca permanecer en el concurso por la polémica que desprenden sus declaraciones.

Se agota la paciencia de Gloria Camila

En esta última ocasión, Olga Moreno se ha centrado en "mi David Flores" en pleno aniversario de bodas con Antonio David Flores y le ha dedicado otro regalo desde las aguas de los Cayos Cochinos.

Belén Rodríguez, una de las colaboradoras más críticas con la concursante, se ha decidido quedar al margen de este tipo de manifestaciones: "Ya hay temas que se me hacen bola. He decidido que no voy a comentar ni un vídeo más de Olga en el que se refiera a los hijos de Rocío Carrasco, porque me parece absolutamente cruel seguir utilizando a unos hijos que no son tuyos para hacer daño a su madre". "Con estos temas poca broma, ya no voy a colaborar ni a seguirle el rollo a esta señora", ha insistido la amiga y defensora de Rocío Carrasco. Una sorprendente determinación a pocas semanas de que el concurso toque su fin que ha emulado la hermana de Rocío Carrasco, que sí ha sacado las uñas por Olga en muchas ocasiones, aunque lo niegue: "Yo voy a tomar la misma posición que Belén, porque nunca he querido meterme ni me voy a meter. Estoy un poco harta, espero que la gente lo respete".

Pero la otra hija de 'la más grande' no solo le corta también el grifo a la esposa del 'padre impío', como lo llama Rocío Carrasco, sino que corrobora lo que muchos telespectadores sostienen al respecto de estos alegatos: "A Rocío Flores le dije que ahora mismo tal y como están las circunstancias fuera a Olga no le beneficia su concurso ni a Rocío como colaboradora. Entiendo que quiera hablar de cosas por lo que se está diciendo fuera, pero no le está beneficiando".

-Belén Ro: “No voy a comentar más vídeos de Olga en los que se refiera a los hijos de Rocío Carrasco. Me parece muy cruel utilizar unos hijos que no son tuyos para hacer daño a su madre”



"Olga no ha hecho otra cosa en su vida nada más que hacer daño", ha rematado Belén Ro respecto a este tema. Un discurso en contra de la superviviente al que se ha unido el Maestro Joao para descafeinar la obsesión de Moreno por exhibir ante las cámaras lo buenísima madre que es con los hijos de otra: "Alabarla por tratar bien a unos niños tampoco es. A los niños hay que tratarlos bien siempre, sean de ella o no".