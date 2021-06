La familia Pantoja vuelve a encender los debates de Telecinco mientras prepara el segundo documental sobre la vida de Rocío Carrasco "En el nombre de Rocío". La cadena no consiente que su audiencia se deplome y presiona a sus colaboradores para recuperar los conflictos de Cantora. El último enfrentamiento del clan Rivera-Pantoja se produjo en el Viernes Deluxe cuando Anabel Pantoja se enfrentó a su primo Kiko Rivera, al que solía apodar como "su pequeño del alma".

La herencia de Kiko Rivera

El desencuentro entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera se debe a la ruptura del hijo menor de Paquirri con su madre, Isabel Pantoja, tras enterarse de que esta dilapidó el dinero que le correspondía. La colaboradora de Sálvame siempre ha estado muy unida a su primo pero desde el programa llevan jornadas presionándola para que se posicione ante esta cuestión.

Anabel Pantoja pretendía mantener su conflicto familiar fuera de los focos pero, consciente de que su medio de vida es ser un personaje público, se vio obligada a contar su intimidad y defender a uno de sus dos seres queridos. Se ha sincerado y ha optado por su tía, Isabel Pantoja.

El enfrentamiento entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Las semanas anteriores su posición era otra, declaraba que "Kiko tenía razón en muchas cosas, pero 'esto' se ha ido de madre", pero la intervención de su primo el viernes la hizo cambiar el tono de sus declaraciones, hasta la fecha muy moderadas.

A Kiko Rivera le molestó precisamente esa actitud y cargó contra su prima por no hablar del tema públicamente, ni de manera privada, por no querer saber detalles del escándalo de Cantora y por no querer coincidir con él en televisión. Molesto con su actitud se exasperó y espetó: "¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido?". Después del tenso encuentro, Kiko Rivera abandonó las redes sociales.

La sobrina de Isabel Pantoja de la tonadillera sigue sin querer posicionarse, a pesar de otro intento más de 'Sálvame' para que lo haga: "Todo lo que diga hoy es fomentar algo que no quiero fomentar, porque yo quiero recuperar a Kiko. Me gustaría recuperarlo, si él no quiere, yo siempre le respetaré. A raíz del viernes yo he decidido llorar por dentro, sentirme mal por dentro, pero demostrar frialdad y no ponerme en un plató como me puse en meses anteriores o, incluso, el viernes".

Anabel Pantoja, muy decepcionada

Anabel Pantoja ha compartido con la audiencia su verdadera pena por la que está pasando y que muy pocos entienden: "Desde el viernes me acuesto, cierro los ojos y pienso en él, como si ya no estuviera, como si hubiera muerto". Y añade tremendamente dolida: "Le he podido fallar y no estar a la altura, pero creo que el resto de mi vida no le he fallado nunca, tampoco hay que ser tan extremista y ponerse en el lugar de todos".

"Ojalá pudiera ayudarle en el problema que tiene ahora, con su madre, pero no puedo. En esta relación no se puede hacer nada, y él lo sabe", ha admitido con tono de derrota. Y remata con otro de los puntos polémicos de esta trama por la férrea amistad de Kiko Rivera con Rafa Mora: "No me quita el sueño si quiere más a Rafa Mora o a mí, sé que confía más en él que en mí, me quita el sueño haberle perdido".