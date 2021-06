Jorge Javier Vázquez abordó las polémicas que rodean a Olga Moreno e hizo a alusión a los gravísimos secretos revelados por Sandra Pica, que le costaron la sanción en el concurso.

La mujer de Antonio David Flores, de cuya infidelidad ha hablado en antena, es una de las concursantes más polémicas de la actual edición del reality de aventuras y ha estado en el ojo del huracán. Hace semanas que despierta las críticas de los espectadores cada semana por su actitud y sus trampas.

El presentador comentó la postura de la concursante que cumple ya cerca de dos meses en los Cayos Cochinos. Aprovechando la presencia de la defensora de Olga Moreno, Jorge Javier ha comentado: “¿Sabes lo que está haciendo muy bien Olga? Si vas a un reality, vas a ganar y yo creo que todos tienen que llevar su estrategia y no es lícito, sino obligatorio”.

Además aseguró que Olga Moreno habría aprovechado las faltas de sus compañeros para recalcarlas y así poder destacar en detrimento de sus compañeros. “Yo creo que Olga con muy buen tino, lo que está haciendo es aprovechar alguna metedura de pata de los demás para recalcarla e ir quitándose de en medio a algunos enemigos”, fueron las palabras de Jorge Javier.

Polémicas de Olga Moreno en Supervivientes 2021

La audiencia de "Supervivientes" lleva semanas alerta. Muchos seguidores del programa de Telecinco estás pidiendo su inmediata cancelación a través de las redes sociales porque aseguran que hay continuos tongos en las pruebas y se quejan del comportamiento de algunos participantes.

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

La inesperada llegada a la isla de Sandra Pica, que reveló gravísimos secretos del exterior a los concursantes influyó en el comportamiento de Olga Moreno, que conoció por ella el calado mediático actual de su familia.

Esto no parece preocupar a la participante, que la noche del 31 de mayo volvió a protagonizar el debate de "Supervivientes 2021" por hablar de su vida personal: “este lunes es mi aniversario. 22 años y no me he separado en la vida. Imagínate lo penúltimo de meterlo en la cárcel”.

Olga Moreno se va de la lengua

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero en el momento en el que su familia protagoniza más titulares decide perfilarse y concursando en el 'reality' de máxima audiencia de su franja.

Se convierte así en un resorte más del engranaje del "culebrón familiar" Carrasco-Flores que se desencadena tras la emisión de la serie documental sobre Rocío Carrasco "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.La inesperada llegada a la isla de Sandra Pica, que reveló gravísimos secretos del exterior a los concursantes influyó en el comportamiento de Olga Moreno, que conoció por ella el calado mediático actual de su familia.

Esto no parece preocupar a la participante, que la noche del 31 de mayo volvió a protagonizar el debate de "Supervivientes 2021" por hablar de su vida personal: “este lunes es mi aniversario. 22 años y no me he separado en la vida. Imagínate lo penúltimo de meterlo en la cárcel”.

También se refirió a Rocío y David Flores: “es una injusticia lo que le están haciendo a los niños”, sentenció antes de asegurar que ella "se conformaría solo con saber que están bien".

Aunque es consciente de que cada palabra suya dispara titulares en España no deja de hablar de su familia. Parte de la audiencia del programa se indigna y la acusa en redes sociales de estratega porque, según ellos, busca permanecer en el concurso por la polémica que desprenden sus declaraciones.