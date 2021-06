Isabel Rábago relató hace un año que estaba recibiendo amenazas por parte de un hombre tras negarse a contar una información que él le daba acerca de José Antonio Avilés. Ahora, la justicia le ha dado la razón y ha condenado al acosador por un delito de amenazas leves.

"Te voy a machacar la cabeza” o “voy a por ti, zorra” eran algunos de los mensajes que le enviaba. El juez estipula que el denunciado deberá pagar a la colaboradora de Mediaset una multa de cinco euros diarios durante dos meses, además de una indemnización de 300 euros, aunque ha entrado en prisión debido a que acumulaba otros delitos: "Me dio muchísima alegría. Yo lo único que quería era que el juez me escuchara y que si no tenía razón, me lo dijera", relató la colaboradora.

Rábago contó que finalmente "ha quedado en un delito de amenazas leve" porque no hubo contacto físico. "Si se hubiera acercado de alguna manera a mí, hubiera sido un delito de amenazas grave. La sentencia se ajusta a derecho. Hay que denunciar porque no podemos consentir que nadie controle nuestras vidas", explicó.

"Yo denuncié a una persona que tenía que ser denunciada. Tuve que escucharle y no fue agradable. Desde el momento en el que fue detenido por la Guardia Civil admitió todo, pero hay una frase que me revolvió: '¿cómo le voy a hacer algo si no sé dónde vive?'. Y yo dije al juez: '¿y si llega a saber dónde vivo qué hubiera pasado?'. Hay que denunciar", pidió la periodista.