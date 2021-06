Rocío Carrasco se sentó la noche del 2 de junio de 2021 ante las cámaras para dar su segunda entrevista en 20 años y esta vez se centró, más que en el pasado, en el presente y en el futuro de su vida y en su relación con sus allegados. Aunque tuvieron más repercusión las palabras que dedicó a su hija, Rocío Flores.

Habrá Rocío Carrasco para largo

La serie documental "Rocío: contar la verdad para seguir viva" atrajo a las pantallas, aunque fuera en algún momento de su emisión, a 21,5 millones de espectadores, según los medidores de audiencia. Cada episodio sembró el debate sobre la violencia de género y los malos tratos. Se convirtió en un fenómeno social que formará parte de la historia de la televisión, por lo que se ha ganado a pulso la grabación de una secuela: "En el nombre de Rocío". En ella, Rocío Carrasco contará todos los traumas que la separan de su familia y arremeterá contra todos los aquellos que se han alejado de ella.

Rocío Carrasco, contra su hija

Durante el homenaje a Rocío Jurado el día en el que se cumplieron 15 años de su muerte, una reportera le preguntaba a su nieta si, tal y como parecía, se había emocionado al escuchar el nombre de su madre en el acto.

Fue entonces cuando una espontánea gritó "Yo soy Rocío Carrasco" en el pleno homenaje a la más grande refiriéndose a Rocío Flores y a Gloria Camila, recordando la figura de Rocío Carrasco. Flores respondió: "Estoy emocionada desde la misa, que queréis ver cosas donde no las hay".

Rocío Carrasco reconoció que se había quedado "pillada" al escuchar las declaraciones en las que su hija sugería no sentir nada al escuchar su nombre. Carlota Corredera ahondó en la cuestión y le preguntó su opinión respecto a las alusiones públicas que había hecho Rocío Flores al documental, principalmente en el debate de Supervivientes y en El programa de Ana Rosa.

-Rocío Carrasco: “Mi hija sigue siendo la misma persona que el 27 de julio de 2012, muy a mi pesar” #RocioSeguirViva pic.twitter.com/qFGvhxgGmm — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) 2 de junio de 2021

Rocío Carrasco confesó que se negaba a verlas porque "no le hacían bien". Añadió que reconocía en esas imágenes a la persona del 27 de julio de 2012, es decir, a la hija que la agredió hasta quedar inconsciente.

Cree que esto se debe a la manipulación de su padre, Antonio David Flores, a quien anteriormente había calificado de "deleznable" y "asqueroso", además de a toda la gente que no la cree, de las que se nutre precisamente el entorno más cercano de su hija.

Con respecto los rumores de la serie que podría hacer Flores para responder a su madre, Carrasco dijo que no tendría problema mientras dijera la verdad y no descartó tomar acciones legales en caso de no ser así.

Acerca del daño que podía haberle hecho a su hija el exponer ciertos aspectos de ella en el documental, declaró: "Para mí era imposible mostrar la realidad de quién es el ser sin contar eso que es su obra maestra, lo más abominable que ha hecho, que es lo que ha hecho con su hija. No tenía otra forma de hacer ver la envergadura de maldad que tiene esta persona".

Carlota Corredera desplaza a Jorge Javier

La viguesa ha liderado todas las entregas de 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva', excepto la primera, que recayó en manos de Vázquez. Corredera se ha convertido en una de las máximas defensoras de la causa de Carrasco, enfrentándose con todo aquel que duda del testimonio y los hechos, incluyendo a los propios miembros del clan familiar.

En esta ocasión, Mediaset España y La Fábrica de la Tele (productora de la 'docuserie'), han apartado a Jorge Javier Vázquez como segundo presentador tras las quejas recibidas en internet por la frivolidad con la que el catalán hizo su trabajo, pareciendo más la 'hora golfa' del 'Deluxe' que una entrevista en primicia a una mujer maltratada, Carlota Corredera ha sido elegida como única presentadora.

Jorge Javier Vázquez ya no será pues el segundo presentador de la entrevista más esperada y dejará a Carlota Corredera al frente.