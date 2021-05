Maribel Verdú, la última invitada a Planeta Calleja, conducido por aventurero leonés Jesús Calleja, está dando mucho de que hablar en Galicia: durante el programa de televisión la actriz confesó un trauma de la infancia en una playa coruñesa.

Durante el espacio, la actriz más nominada a los Goya se abrió con el aventurero de tal manera que habló de las cuestiones que habían marcado su vida, incluidos el acoso que había recibido en el trabajo y fuera de él, el feminismo y otras cuestiones íntimas de índole personal.

Maribel Verdú, a tumba abierta con Jesús Calleja

Maribel Verdú, que pasa por su mejor momento a los 50 años, echó en cara al presentador que no se lo hubiese puesto fácil para acudir como invitada a su programa a pesar de todas las en las que ella le insistió. Por un lado porque "tenía muchas ganas de conocer el país", dijo refiriéndose a la antigua colonia portuguesa formada por Santo Tomé y Príncipe, las dos islas ecuatoriales en mitad del Atlántico que conforman el segundo territorio más pequeño de África; por el otro, porque hace mucho tiempo que quiere hacerle frente a sus miedos e inseguridades.

Durante la experiencia con Calleja la protagonista de "El laberinto del Fauno" habló, entre otras cuestiones, sobre el machismo y el acoso, y confesó que "como todas las mujeres", ella también lo sufrió: "No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar cosas asquerosas (...) Eso se aguanta constantemente. Da tanto asco, tanta rabia y te sientes impotente... hay veces que sacas tu carácter a veces y otras que te quedas paralizada".

Confesó que fue a juicio "hace años, cuando estaba empezando y aún no se hablaba de esto" y "gente muy influyente" llamaba a su camerino con una proposición deshonesta'".

Maribel Verdú cuenta a Jesús Calleja su trauma en Galicia

El trauma que la afamada actriz luchaba por superar era su claustrofobia, razón por la cual nunca había conseguido hacer snorkle.

El hito que no consigue olvidar se gesta desde su infancia y ocurrió en la playa coruñesa de Santa Cristina, la visitó con su madre, originaria del ayuntamiento de Oleiros.

"Estaba dentro del agua nadando, y de repente, me cansé, y cuando fui a hacer pie ya no podía, una fuerza me llevaba para dentro, yo quería salir", contó Maribel Verdú a Jesús Calleja. Cree que estuvo a punto de morir en aquella playa de Galicia y considera que desde ese momento tiene pánico al mar.

Calleja quería que descubriera su belleza, así que le enseñó a respirar con el tubo en la piscina del hotel. Le le dio algunos consejos para poder hacer snorkel con facilidad, y Verdú se emocionaba pensando en el momento en el que superaría su miedo.

Una vez en el mar, al principio se "agobió un poco", pero cuando Calleja se puso a su lado, se le fueron todos los miedos, y por fin, vio el fondo del mar y sus "primeros peces".

El aventurero leonés dio una clase muy eficaz a la actriz que, con lágrimas en los ojos, dio las gracias a todo el equipo.