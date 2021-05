Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.

Franja muy competitiva

A lo largo de los últimos meses han sido muchos los colaboradores que poco a poco han ido entrando en la nómina del programa llegando incluso a disputar a Sálvame ser el magacine con más famosos. Esta misma tarde Emma García ha anunciado que un nuevo colaborador se va a sumar al formato. Pero aún no ha dicho quién es. Solo ha dado dos pistas: se trata de una persona que conoce a muchos famosos y que, además, lleva 20 años alejado de la televisión.

De momento sólo se saben algunos datos: es amigo de las Campos y de Rocío Carrasco. Odia a Antonio David y fue manager de Agustín Pantoja. Al final ha resultado ser Enrique del Pozo. Uno de los rostros más conocidos tanto en la música como en el famoseo.

Pero a la audiencia no le ha gustado mucho el nombre. Tanto que poco después de que se conociera las redes han estallado en críticas. "Que cutre", llegaron a decir algunos calificándolo como el "José Antonio Avilés de la época".