Felipe González ha pisado este miércoles por primera vez el plató de 'El Hormiguero'. El expresidente del Gobierno, que no suele acudir con frecuencia a los estudios de televisión, ha charlado con Pablo Motos sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad.

Estas son algunas de las frases más destacadas que ha dejado en el espacio de Antena 3:

-"Tras dejar la política me sentí liberado"

-"Tras tantos años, hasta yo estaba cansado de mí mismo".

-"Noté mi salida de la política porque dejó de sonar el teléfono".

-"Me comprometí a no aceptar nada más relacionado con la política".

-"Me gusta lo que está haciendo Biden. A mi modo de ver, está aprovechando su momento. Cuando se levanta, no se preocupa de poner un tweet, sino de las cosas que tiene por hacer para mejorar".

-"Va a haber un rebote importante en la economía el próximo semestre".

-"Mientras no se acabe la pandemia en el mundo, vamos a tener lo que estamos viviendo en Brasil o la India. Eso se va a vivir en todo el continente africano. Todavía nos queda un tiempo difícil".

-"Cuando decía que me retiraba, la gente no me creía. Ahora empieza a creerme".

-"Hay que mirar a una generación de jóvenes que ya ha pasado por dos crisis y tiene pocas expectativas de futuro".