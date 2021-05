Ofelia, bautizada como "el terremoto gallego" fue una vez más víctima de sus compañeros y el jurado de Masterchef. Es la participante con más matices del programa y despierta filias y fobias entre los seguidores pero su realidad dentro de concurso es cruda, ni el jurado ni sus compañeros apoyan a la concursante gallega y las constantes humillaciones y burlas que sufre despertaron a la audiencia en redes sociales, que acusaron de "bulling" a sus participantes.

La maldad de Dani, Pepe y María en este programa está siendo ya demasiado. Ofelia no es santo de mi devoción, pero el machacar constantemente a la misma y reírte de ciertas cosas no. #MasterChef — Lara🔮💫 (@larals98) 18 de mayo de 2021

La compostelana, que en el pasado se sinceró con su compañero, aseguró que "Dani sabía que me dolería cocinar esta carne pero no me sacará de Masterchef 9". Ante las risas macabras de quienes la rodeaban, Ofelia cumplió con su obligación entre lágrimas demostrando de esa manera su profesional. Jordi Cruz la alentó a enfrentarse a su cometido: "Piensa que es una carne más".

Hay cosas que no se le hacen ni siquiera a quien te cae mal. Hablan de la ética más básica de una persona. Y Dani se encargó de demostrar que es mucho mas irrespetuoso de lo que jamás fue Ofelia — Cam Martínez (@lady_alimac) 19 de mayo de 2021

Ofelia os caerá mejor o peor, pero Dani ha dejado claro que es muuuuucho peor que ella, lo siento. #Masterchef — Loou🌺 (@loouurdess00) 18 de mayo de 2021

En el quinto programa de la edición Dani fue el encargado de distribuir las funciones de su grupo. Uno de los platos a cocinar era carne de caballo, un animal con el que Ofelia hizo terapia: "yo siempre he dicho que no quería cocinar caballo porque es un animal que me ha aportado muchísimo", lamentó la concursante.

Yo estoy d acuerdo contigo en esto aunque me caes fatal. Nadie debería tener q cocinar a su mascota para ganar — Alfie (@AlfonsoCereceda) 18 de mayo de 2021

Dani aprovecho la carta para jugar su mejor baza y herir a "la vampirilla gallega" disparando directamente a su sensibilidad, a fin de cuentas es un concurso y ella es una de las rivales más fuertes a las que se tiene que enfrentar.

El caballo es una carne exótica en España, pero en países como Francia, Reino Unido y otros países del mundo es un plato muy común. En cualquier caso, el abuso de Dani hacia su compañera se podría equiparar al hecho de que a un español lo obliguen a cocinar a un perro o un gato, el manjar tan común en China que desgarra a la sociedad cuando los medios de comunicación se muestran piezas audiovisuales del festival de Yulín, que algunas asociaciones piden prohibir.

Que rastrero me ha parecido por parte de Dani que le diera esa carne a Ofelia, una cosa es que sea una competición y se lo pongas difícil y otra cosa es ir a machete con algo así... No me parece justificado ni de lejos#Masterchef — •Pl•Mdrgl•Pñ• (@_paulamadrigal) 18 de mayo de 2021

A Ofelia, que ha hecho terapia con caballos, Dani le ha dado carne de potro.

Es como si te obligan a cocinar a Bambi.#MasterChef — Abel Arana (@AbelArana) 18 de mayo de 2021

"Dani ha ido a hacer daño. Al ser hiperactiva hice mucha terapia con caballos", exclamó la concursante gallega, que alegó: "A mí el caballo me ha ayudado muchísimo y no me parece justo. Es un respeto a algo que me ha aportado tanto en mi vida". La repuesta de Dani fue demoledora: "Eres una profesional y tienes que estar a la altura a las duras y a las maduras".

Algunos espectadores llevaron la prueba al plano personal y así se pronunció esta tuitera:

Ofelia, tengo un peque con TDAH y el año que viene quiero apuntarle a terapia con caballos. Aún sin haber empezado a ir, me hago idea de lo que ha significado esta prueba para ti. Y encima rabian porque te has sobrepuesto y lo has sacado.... — Hanipity_moon (@hanipity) 18 de mayo de 2021

