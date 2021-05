Anoche se emitió en 'Sábado Deluxe' un nuevo avance del próximo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos porque un nuevo varapalo podría hundir la vida de Antonio David Flores: podría ingresar en prisión si así lo ordena un juez.

Estas son las declaraciones que Rocío Carrasco expone en el próximo episodio:

"Muchos juristas de este país me habían dicho 'Tienes toda la razón, pero nunca antes ha sucedido, no existe un precedente'. No señores no, para que uno sea absuelto tiene que haber sido juzgado y a este señor no se le ha juzgado. Todavía no es un caso cerrado y yo estoy convencida de que se hará justicia. El le dice al juez que es insolvente, es que todavía no he encontrado los dos años y medio que ha estado sin trabajar de verdad. La mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraba sociedades a las que él ni pertenecía, le pusimos una querella, podría ir a la cárcel".

Es decir, Rocío Carrasco expone un nuevo melón que se abrirá la semana que viene en los medios de comunicación al descubrirse que Antonio David se declaró insolvente mientras que recibía dinero por otras sociedad... Veremos a ver en qué acaba esto el próximo miércoles.

Rocío Carrasco ha desvelado, en el último episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', cómo, poco después de que su hija se fuese de casa tras la brutal paliza que acabó con la relación maternofilial para siempre en 2012, su hijo David fue el que empezó a cambiar. De ser un niño dulce que 'moría' con su madre, a la amaba más que a nada pasó a ser un joven arisco que manipulado por Antonio David y por su hermana, acabó por irse con su padre en junio de 2016, perdiéndolo como había pasado años antes con su hija Rocío.

Durísimos episodios

Además, Rocío ha narrado durísimos episodios relacionados con su hijo motivados por Antonio David que en su día la retrataron como una 'mala madre' pero que no eran más que tramas ideadas por el padre de su hijo para hundirla. Por ejemplo, la hija de Rocío Jurado desvelaba como, en octubre de 2015, el día de la presentación de las cremas de Mila Ximénez, su hijo David era ingresado en un hospital madrileño pero nadie le informaba de ello hasta las 18.00 horas, cuando desde secretaría del centro médico la llamaban para pedirle la tarjeta sanitaria del niño, informándole de que el pequeño iba a recibir el alta.

Incapaz de ir a ver a su hijo a casa de su exmarido por el pánico que tenía, Rocío asistía entonces al evento de Mila Ximénez, tras lo que Antonio David la acusaba públicamente en diferentes medios de comunicación de no haberse preocupado por su hijo y haber asistido a una fiesta en lugar de ir al hospital a ver a David. Algo que la hija de Rocío Jurado ha justificado en su docuserie desmontando a su exmarido y manteniendo que no se le informó del ingreso hospitalario del menor, algo muy grave.

Sin embargo, una nueva documentación mostrada en exclusiva este viernes por 'El programa de Ana Rosa' ha hecho que la versión de Rocío se tambalee, ya que han demostrado, con mails intercambiados entre sus abogados y los de Antonio David, que la madre conocía el ingreso del menor desde poco después que éste se hubiese producido y que, de hecho, habría hablado telefónicamente con su hijo a las 14.00 horas, dándole tiempo de sobra para ir al hospital a visitarlo.

Correos electrónicos

Según los correos electrónicos mostrados por el periodista Pepe del Real, los abogados de Antonio David escribieron un mail a los de Rocío a las 14.29 horas del 7 de octubre de 2015, refiriendo que el niño habría llamado telefónicamente a su madre para tranquilizarla sobre su estado de salud y decirle que se encontraba bien y estaba a la espera de que le hiciesen unas pruebas médicas.

Al parecer, según han explicado en el programa, el hospital habría comunicado a Rociíto el ingreso por la mañana - no a las 18.00 como ella ha contado - poco después de que el niño llegase al centro en torno a las 12 de la mañana para pedirle la tarjeta sanitaria del menor; Y, a las 14.00, David habría llamado a su madre y ella decidió de forma voluntaria no acercarse al hospital - donde su hijo estuvo hasta las 22.00 porque el parte médico demuestra que cenó en el centro médico - pero sí asistir al evento de las cremas de Mila Ximénez.

Una versión totalmente distinta a la narrada por Rocío Carrasco, que hace que se tambalee su versión sobre la deplorable actitud de Antonio David en el ingreso hospitalario de su hijo para dejar públicamente a su exmujer de 'mala madre'.